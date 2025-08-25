OL-OM : Tolisso veut régler ses comptes avec Marseille

Corentin Tolisso n’a rien oublié. À l’approche d’un nouvel Olympico au Groupama Stadium, le milieu lyonnais a ravivé la flamme de la revanche. Battu deux fois par l’OM la saison passée, l’international français promet une réponse musclée dimanche.

OL-OM : Une cicatrice encore ouverte chez Tolisso

Le rendez-vous est pris : OL-OM, dimanche soir, avec un parfum de revanche dans l’air rhodanien. Car si Lyon reste sur deux succès convaincants face au RC Lens (0-1) puis au FC Metz (3-0), Corentin Tolisso, lui, n’a pas digéré. « On a perdu les deux Olympicos la saison dernière. Surtout celui à domicile, il nous a fait mal », a-t-il confié à Téléfoot.

Le milieu formé à l’OL repense encore à ce scénario cruel : un but de Jonathan Rowe, encaissé à la dernière minute, alors que les Gones évoluaient en supériorité numérique. « On devait vraiment, pour moi, gagner ce match », ajoute-t-il, comme pour exorciser une douleur toujours présente.

Une revanche attendue au Groupama Stadium

Dimanche, l’Olympique Lyonnais comptera sur l’énergie d’un stade chauffé à blanc pour laver l’affront. L’Olympique de Marseille, victorieux face au Paris FC (5-2) après son revers initial à Rennes (1-0), se présentera sans complexe, mais sous pression. Pour Tolisso, il ne s’agit pas seulement d’un match, mais d’une affaire personnelle.

« On a vraiment envie de prendre notre revanche et gagner dimanche », a assuré le Français. Un message clair, presque une mise en garde. Les supporters lyonnais, eux, n’attendent que ça : voir leur capitaine régler ses comptes avec Marseille, sur le terrain et au tableau d’affichage.