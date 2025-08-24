Ligue 2 : l’ASSE en feu, un rythme jamais vu depuis 5 ans

L’ASSE a retrouvé des couleurs en ce début de saison en Ligue 2. Trois matchs, sept points, un fauteuil de leader et un Chaudron qui s’impatiente déjà. Sous la houlette d’Eirik Horneland, Saint-Etienne signe son meilleur départ depuis 2020.

ASSE : Un leader qui gagne même sans briller

Face à l’US Boulogne, l’ASSE n’a pas livré son récital habituel. Mais peu importe la manière : l’essentiel est là. Grâce à un but salvateur de Zuriko Davitashvili, les Stéphanois ont décroché une victoire étriquée (0-1) mais ô combien précieuse. Car c’est souvent ce genre de matchs, mal maîtrisés mais remportés, qui forgent les futurs champions.

Lire aussi : ASSE : La grosse charge de Horneland contre ses joueurs !

Après le nul spectaculaire contre Laval (3-3) et la démonstration face à Rodez, ce succès propulse les Verts en tête de la Ligue 2. Une position qu’ils n’avaient plus occupée depuis trop longtemps, et qui rappelle qu’en football, l’efficacité compte parfois plus que l’esthétique. Horneland, pragmatique, a déjà prévenu : « Ce niveau ne suffira pas pour aller au bout. » Mais pour l’instant, le peuple vert savoure.

💬 "La victoire est là, mais je ne pense pas que nous devons nous contenter de ça. C’est bien de l’emporter, de signer un clean-sheet, d’être premier du championnat. Mais nous devons faire plus."



Les mots d'Eirik Horneland après #USBCOASSE (0-1) ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 23, 2025

Un départ canon, inédit pour Saint-Etienne depuis 2020

En trois journées, l’ASSE affiche déjà 7 points, soit son meilleur bilan depuis cinq ans. L’an dernier, la descente aux enfers en Ligue 1 avait commencé par trois défaites. Et en 2023, à peine trois points récoltés sur neuf possibles. Il faut donc remonter à la saison 2020-2021 pour retrouver un tel départ : quatre victoires de rang, leader éphémère de l’élite.

À voir

Mercato : Le Stade Rennais jette l’éponge pour son futur buteur

Lire aussi : Mercato ASSE : La sortie de Stassin qui fait trembler Sainté

Cette année, les bases semblent solides. Un clean sheet arraché à Boulogne, un gardien retrouvé avec Gautier Larsonneur, et un groupe qui ne panique plus dans les moments difficiles. Le contraste avec la spirale négative de 2022 est saisissant. Saint-Etienne n’a pas encore gagné sa saison, mais elle a déjà gagné du temps et de la confiance. Et en Ligue 2, c’est souvent ce qui fait la différence.