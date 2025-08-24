Mercato OM : La terrible trahison qui fait capoter un deal à 30M€

L’OM pensait tenir un nouveau roc défensif sur ce mercato, mais le rêve s’est envolé. Joel Ordóñez, jeune pépite équatorienne, était emballé à l’idée de rejoindre Marseille… jusqu’à ce que Bruges fasse volte-face.

Mercato OM : Un transfert de 30M€ avorté dans la douleur

Tout semblait bouclé : une offre à hauteur de 25 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, validée par Marseille et jugée satisfaisante par le Club Bruges. Joel Ordóñez (21 ans), séduit par le projet phocéen, voyait déjà le Vélodrome comme sa nouvelle maison. L’OM, malgré les arrivées récentes de CJ Egan-Riley et Facundo Medina, cherchait encore un patron pour sa défense.

Ordóñez avait le profil idéal : puissance, jeunesse et déjà huit sélections avec l’Équateur. Mais Bruges a claqué la porte. Malgré l’accord trouvé, la direction belge a finalement décidé de conserver son joueur, provoquant une onde de choc dans le camp marseillais. Le mercato est parfois une pièce de théâtre cruelle : cette fois, le club phocéen s’est retrouvé spectateur impuissant d’un retournement brutal.

Bruges trahit sa parole, Ordóñez explose

Car le plus amer dans l’histoire, c’est bien la promesse non tenue. Selon la journaliste Johanna Calderón, Bruges avait assuré à son défenseur, dès janvier, qu’il pourrait s’envoler l’été venu. Un accord verbal, balayé d’un revers de main au moment crucial. La réaction du joueur ne s’est pas fait attendre.

Furieux, Ordóñez a décidé de sécher l’entraînement, en informant son coach Nicky Hayen de son désir clair et net de rallier Marseille. Une manière forte de faire comprendre qu’il se sent trahi. Pour Marseille, la quête d’un défenseur continue, mais cette désillusion restera comme un coup de poignard dans un mercato déjà mouvementé.