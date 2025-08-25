Mercato PSG : Kolo Muani, le Paris SG n’en peut plus !

Le feuilleton Randal Kolo Muani commence à faire naître des crispations au PSG. Entre négociations interminables avec la Juventus et exigences financières, l’avenir de l’attaquant français reste incertain. De quoi commencer par agacer du côté du club de la capitale.

Mercato PSG : Kolo Muani, un transfert à 70M€ qui bloque tout

Depuis plusieurs semaines, le nom de Randal Kolo Muani rythme l’actualité du mercato parisien. Prêté à la Juventus la saison dernière, l’attaquant français suscite un vif intérêt de la part du club turinois qui rêve de le récupérer. Mais le PSG, ferme sur ses exigences, réclame près de 70 millions d’euros pour son ancien Nantais.

Lire aussi : Mercato PSG : Offre inattendue de la Juve pour Kolo Muani

À voir

Ligue 2 : l’ASSE en feu, un rythme jamais vu depuis 5 ans

Cette somme jugée excessive par les dirigeants de la Vieille Dame ralentit considérablement les discussions. Pour Paris, il ne s’agit pas seulement d’argent, mais de clore rapidement un dossier qui traîne depuis trop longtemps et qui commence à énerver autant le staff que les fans.

Kolo Muani indésirable au Paris SG, mais convoité

Loin des plans de Luis Enrique, Kolo Muani figure parmi les joueurs que le Paris SG souhaite voir quitter le club. Son prêt en Italie la saison dernière avait déjà laissé entrevoir cette possibilité. Aujourd’hui, la Juventus multiplie les tentatives pour sceller un retour, en évoquant un prêt avec option d’achat conditionnelle.

Lire aussi : Mercato PSG : Kolo Muani, un incroyable deal en vue

Pour l’attaquant, le choix est clair : retrouver du temps de jeu dans un club qui le valorise. Mais pour Paris, vendre Kolo Muani n’est pas une opération simple. Le club doit jongler entre ses exigences financières et l’envie du joueur, tout en préparant la fin de mercato. Le suspense reste entier.

La fin de mercato parisienne pourrait rester calme

Sur le front des arrivées, Luis Enrique se montre satisfait des renforts déjà acquis, tels que Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Le technicien espagnol n’attend plus de nouveaux visages, sauf surprise de dernière minute.

À voir

Mercato : Le Stade Rennais jette l’éponge pour son futur buteur

Lire aussi : Mercato PSG : Le Paris SG s’active pour un gros départ !

En revanche, côté départs, le chantier est loin d’être terminé. Le PSG doit encore gérer plusieurs dossiers épineux, Kolo Muani en tête, avant la clôture du marché. Le temps presse, et chaque négociation prolongée ajoute une dose de tension dans un club déjà sous pression médiatique.