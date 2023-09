Vainqueur à Clermont dimanche, le FC Nantes s'est donné de l'air au classement. Cependant, un attaquant est sorti blessé, et le verdict est connu.

FC Nantes : Le FCN s'impose à Clermont, mais perd Ignatius Ganago

C'est une après-midi en demi-teinte qu'à vécu le FC Nantes dimanche à Clermont. Au bord de la zone de relégation, les Jaune et Vert étaient dans l'obliagtion de ramener les trois points, d'abord pour valider leur premier succès de la saison, et surtout pour se donner de l'air au classement. Dans une rencontre légèrement dominée par les Auvergnats, le FCN est finalement parvenu à trouver l'ouverture au retour des vestiaires, sur un but magistrale de Moses Simon, bien aidé par les errements de la défense clermontoise.

Derrière, le CF63 a poussé pour revenir et aurait pu égaliser dans les toutes dernières secondes sur un pénalty. Mais Muhammed Chaw n'a pas resisté à la pression, et a envoyé le ballon dans les travées du stade Gabriel-Montpied. Malgré la victoire des siens, Pierre Aristouy n'est pas totalement soulagé. À la 36e minute de jeu, Ignatius Ganago a été contraint de céder sa place, blessé à la cuisse.

Ignatius Ganago victime d'un claquage

Mauvaise nouvelle pour Pierre Aristouy et le FC Nantes. Quelques instants après sa sortie à Clermont, Ignatius Ganago a indiqué au journaliste de Prime Vidéo, Timothée Maymon, qu'il s'agissait d'un claquage. Déjà touché en début de saison aux ischio-jambiers, l'attaquant camerounais risque d'observer une nouvelle période d'indisponibilité, lui qui a tout récemment prolongé son contrat avec les Jaunes et Vert, et qui avait à coeur de répondre présent sur le terrain. Les prochaines heures devraient donner des précisions supplémentaires sur la gravité de la blessure du joueur nantais.