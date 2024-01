L'entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a invité un de ses joueurs à partir cet hiver. Il a evoqué et expliqué sa décision en conférence de presse samedi.

Mercato FC Nantes : Jocelyn Gourvennec ne compte pas sur Ronaël Pierre-Gabriel

Le FC Nantes fait le grand ménage. Après avoir bouclé le départ de Marquinhos pour Arsenal, le club des Bords de l'Erdre s'apprête à se séparer d'un défenseur. Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur des Canaris a été cash en conférence de presse d'avant-match samedi. Présent pour évoquer la réception de Clermont ce dimanche, il a expliqué qu'il ne comptait pas sur Ronaël Pierre-Gabriel.

Arrivé l'été dernier pour renforcer le poste de latéral droit, ce dernier avait parfaitement débuté la saison 2023-2024. Avec Pierre Aristouy, le joueur de 25 ans comptait 5 titularisations sur les 5 premiers matchs du FCN. Puis, Ronaël Pierre-Gabriel a progressivement pris place sur le banc, au profit de Jean-Kévin Duverne. L'arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc n'a rien changé, puisque le taulier n'entre pas dans ses plans. « Il y a des joueurs à son poste » s'est justifié le technicien des Canaris, qui précise que « c'est un choix sportif ». « Il faut dire la vérité aux joueurs » conclut-il.

Le FC Nantes presque au complet contre Clermont

Visiblement au courant de la situation de Ronaël Pierre-Gabriel, le Toronto FC et deux formations de Championship, dont Cardiff pousseraient pour sa signature selon L'Équipe. En attendant, si le FC Nantes ne compte pas retenir son joueur, c'est aussi parce que son groupe est presque au complet. Hormis les absences de Bastien Meupiyou et Ignatius Ganago, blessés de longue date et les départs de certains cadres à la CAN 2023 (Moutoussamy, Mohamed, Simon, Castelletto), tout le monde sera disponible contre Clermont.

Une bonne nouvelle alors qu'il s'agit d'un match ô combien important dans la course au maintien. Seulement treizième de Ligue 1, le FC Nantes ne compte que quatre unités d'avance sur le barragiste Toulouse avant la 18ème journée. Six, sur le premier relégable Lorient. Sept, sur la lanterne rouge... Clermont. L'occasion est donc parfaite pour se donner un grand bol d'air, d'autant que les Canaris seront en confiance. Ils restent sur une belle qualification en 16èmes de finale de la Coupe de France, face à Pau (1-4, 5 janvier dernier).