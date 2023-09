Samedi, l’ESTAC Troyes a fait le déplacement sur le terrain du FC Annecy dans le cadre de la 6e journée de Ligue 2. Patrick Kisnorbo, dans son analyse de fin de match, s’est réjoui du rendement de ses joueurs malgré l’absence des 3 points.

ESTAC : Patrick Kisnorbo a vu de belles choses

Pour retrouver une victoire de l’ESTAC, il faut remonter au 12 aout passé lors du match Troyes-Laval (3-1). Depuis, l’équipe est sur une mauvaise série de 4 matchs sans la moindre victoire, et donc l’opposition face au FC Annecy était une occasion rêvée de relancer la machine.

Sauf que ce match s’est soldé par un nul 0-0 qui n’offre qu’un minuscule point à l’ESTAC. Malgré la situation du club classé 13e de Ligue 2, ce match donne quelques points de satisfaction à l’entraîneur Patrick Kisnorbo. Dans son propos d’après match, il a insisté sur le fait que son équipe s’est créée les meilleures occasions de la rencontre.

« On a fait une bonne entame puis on s’est arrêté, on était en dedans. On s’est créé les meilleures occasions », a confié Patrick Kisnorbo avant d’ajouter : « Il faut retenir cet aspect positif. Peut-être que dans un autre match, on aurait été récompensé. On a tout de même contrôlé le jeu face à une équipe solide. »

Le prochain match de l’ESTAC Troyes sera contre l’AJ Auxerre, actuel 5e de Ligue 2, pour la 7e journée. Les protégés de Patrick Kisnorbo seraient bien inspirés d’arracher le premier succès qui permettra à l’équipe de remonter dans le top 10 du classement. Le Mathis Hamdi, formé au club, a célébré sa première titularisation en Ligue 2.