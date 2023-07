Alors que la reprise s’annonce en France, le Stade Rennais peaufine son effectif. Un deal intéressant serait ainsi dans les tuyaux entre le SRFC et l’ESTAC.

Mercato Stade Rennais : Gauthier Gallon proche de rejoindre le SRFC

Après avoir annoncé ce samedi le départ de Romain Salin (38 ans), libéré de sa dernière année de contrat, le Stade Rennais était à la recherche d'un nouveau gardien de but pour servir de doublure à Steve Mandanda. Et ce dimanche, le journal L’Équipe indique que le SRFC aurait d’ores et déjà mis la main sur l’oiseau rare. En effet, le quotidien sportif assure que Gauthier Gallon va quitter les rangs de l’ES Troyes AC, à un an de la fin de son contrat, pour signer trois saisons chez les Bretons en début de semaine prochaine. Un renfort de choix pour l’équipe de Bruno Genesio qui va disputer la prochaine édition de la Ligue Europa. Pour finaliser cette opération, le Stade Rennais va en retour permettre à l’ESTAC de remplacer Gauthier Gallon sans débourser le moindre centime.

Mercato Stade Rennais : Gallon remplacé à l’ESTAC par Dogan Alemdar

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’ES Troyes AC, Gauthier Gallon devrait s'engager en faveur du Stade Rennais jusqu’en 2026. Alors que Steve Mandanda arrive au terme de son engagement dans douze mois, le portier troyen pourrait venir le concurrencer pour ensuite prendre sa place à la fin de la saison prochaine. Dans l’autre sens, le jeune Dogan Alemdar, lié au SRFC jusqu’au 30 juin 2026, devrait faire le chemin inverse pour aller renforcer l’effectif de l’ES Troyes AC. Le portier rennais va être prêté sans option d'achat, mais l’ESTAC devrait toutefois prendre en charge une grande partie de son salaire. Arrivé en août 2021 en provenance de Kayserispor contre un chèque de 3,5 millions d’euros, l’international turc de 20 ans pourra ainsi prendre du galon en Ligue 2.