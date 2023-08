Désireux de revenir en Ligue 1 la saison prochaine, l'AJ Auxerre poursuit son mercato avec l'arrivée d'un jeune défenseur central.

Mercato AJ Auxerre : Aboubakar Siddick rejoint l'AJA

Club historique des années 2000, l'AJ Auxerre aimerait retrouver sa gloire d'antan. Après plusieurs saisons en Ligue 2, l'AJA a retrouvé la Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, une joie de courte durée puisqu'à la fin du championnat le club s'est vu reléguer. Pour retrouver au plus vite l'élite du championnat français, la direction annonce pas moins de trois recrues avec Eros Maddy (Helmond Sport), Saad Agouzoul (Sochaux) et Nathan Buayi-Kiala (Parme). Cependant, si les supporters d'Auxerre pensaient que le mercato allait s'arrêter là, une quatrième recrue vient d'être officialisée. En effet, Aboubakar Siddick s'est engagé avec les pensionnaires de l'Abbé Deschamps.

L'ancienne équipe de Guy Rouxa annoncé la nouvelle via un communiqué. "L’AJA est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Aboubakar Siddick. Ce jeune défenseur central de 18 ans, capable également d’évoluer latéral ou au milieu de terrain, arrive du Coton Sport de Garoua, avec lequel il a été sacré trois fois champion du Cameroun et a remporté la coupe nationale. Aboubakar s’entraînera d’abord avec l’équipe réserve, sous les ordres de David Carré et son staff."

Objectif Ligue 1 pour l'AJA

Alors que la Ligue 2 reprenait cette semaine, l'AJA n'a pas manqué sa reprise en s'imposant 4-1 contre Valenciennes. Une bon résultat pour Christophe Pélissier qui a souligné l'importance du premier match. "La première journée, c'est toujours un saut dans l'inconnu, mais on avait quand même quelques certitudes sur ce qu'on avait vu dans les matches de préparation."

Une victoire très importante pour l'entraîneur qui a fixé les objectifs du club, comme il le confiait à la presse il y a quelques semaines "On sait très bien que ça va être un championnat extrêmement difficile. On se donne deux ans pour remettre Auxerre là où il mérite d'être. L'objectif, c'est d'avoir une équipe performante. Je crois que dans un premier temps, il faut construire une équipe. Je suis complètement contre les effets d'annonce. Il faut construire une culture du travail et d'ambition et les résultats n'en sont que la conséquence."