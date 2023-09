À la veille du choc contre le Borussia Dortmund, au Parc des Princes, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a fait une annonce forte sur la Ligue des Champions.

PSG : Luis Enrique calme le jeu pour la LDC

Luis Enrique était face à la presse ce lundi, au Campus PSG, à la veille de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Et contrairement à ses prédécesseurs, l’entraîneur du club de la capitale a souhaité mettre ses joueurs dans les conditions optimales. Alors que les supporters et le dirigeants qataris impatientent de voir les Rouge et Bleu soulever leur première Champions League, le technicien espagnol estime que cette compétition ne doit pas être une obsession.

« Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe. Il faut avoir de l'ambition mais l'obsession ne fonctionne pas dans n'importe quel secteur de la vie. Il faut attendre de voir comment la compétition se lance. Le foot est un sport merveilleux, tous les résultats sont possibles. Tu peux jouer un match incroyable et perdre, mal jouer et gagner. En tant que club, nous jouons toutes les compétitions pour les gagner, c'est l'objectif. Il est très ambitieux mais c'est nécessaire », a souligné l’ancien coach du FC Barcelone. Un point de vue partagé par le capitaine du Paris SG.

Marquinhos : « La Ligue des champions n'est pas une obsession »

Rompu avec le Paris Saint-Germain aux saisons compliquées dans la compétition reine au niveau européen, Marquinhos a balayé la pression inhérente, même s'il sait que le champion de France en titre sera jugé à la lumière de son parcours en Ligue des Champions. « La Ligue des champions n'est pas une obsession même si on est des compétiteurs. On ne met pas que la C1 comme obsession. On veut arriver tout en haut, mais on connaît le chemin et il est long. Il faut travailler, y aller pas à pas », a déclaré le défenseur central international brésilien.