À quelques heures de leur choc en Ligue des Champions, le coach du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a annoncé la couleur à son homologue du PSG, Luis Enrique.

PSG-Dortmund : Edin Terzic croit aux chances de son équipe

Ce mardi à 21h, le Paris Saint-Germain sera face au Borussia Dortmund sur la pelouse du Parc des Princes, à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse dans la capitale française, Edin Terzic, l’entraîneur du club de Bundesliga, s’est exprimé sur cette confrontation et assure que les hommes de Luis Enrique sont tous dangereux. Pour autant, le technicien germano-croate pense que son équipe a les armes pour titiller la bande à Kylian Mbappé.

« Nous allons chercher à améliorer nos récentes performances, principalement en ayant des possessions significatives et en étant dangereux avec le ballon, probablement en contre-attaque. On a les qualités pour pouvoir être dans cette Ligue des Champions. C’est difficile de commencer ici à Paris, mais on a les armes pour lutter demain soir », a déclaré Edin Terzic avant d’ajouter : « J’ai beaucoup analysé le PSG. Tous leurs nouveaux joueurs sont très bons. J’en connais certains comme Kolo Muani. Leur entraîneur a de bonnes ambitions. » Si son homologue allemand lance déjà les hostilités, l’entraîneur parisien a carrément balayé toute pression autour de ce match.

Luis Enrique refuse l’obsession de la Champions League

Deux mois et demi après son arrivée en qualité d'entraîneur, Luis Enrique est toujours à la recherche de résultats probants au Paris Saint-Germain. Et cela tombe bien puisque le club de la capitale française lance sa campagne européenne ce mardi contre le Borussia Dortmund. Toutefois, le successeur de Christophe Galtier refuse de tomber dans l’obsession de la victoire finale en Ligue des Champions. « Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe. Il faut avoir de l'ambition, mais l'obsession ne marche pas dans aucun secteur de la vie », a confié l’ancien tacticien du FC Barcelone devant les médias.