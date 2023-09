Le PSG affronte ce mardi soir Dortmund en Ligue des champions. Et Edin Terzic sait déjà quelle stratégie employer pour faire chuter les Parisiens.

PSG - Dortmund : Edin Terzic a bien étudié la victoire de Nice à Paris

Le Paris Saint-Germain s'apprête à débuter son parcours en Ligue des champions ce mardi soir en affrontant le Borussia Dortmund. Cette rencontre est très attendue, et l'entraîneur du BVB 04, Edin Terzic, ne manque pas de stratégies pour tenter de contrarier les Parisiens. Lors de sa conférence de presse à la veille du match, le technicien de 40 ans a révélé qu'il avait étudié attentivement la prestation de l'OGC Nice, qui a surpris le PSG en s’imposant 3-2 vendredi dernier au Parc des princes.

Edin Terzic compte ainsi utiliser la victoire des Aiglons comme source d'inspiration pour préparer la confrontation avec le PSG. Il a également laissé entendre qu'il avait des idées bien précises pour contrer l'équipe parisienne. « Le PSG a eu beaucoup de difficultés, naturellement on a beaucoup essayé de voir comment les contrer. On a des idées, on sait aussi qu'on a suffisamment de qualités. Après, nous savons aussi que c'est difficile de commencer ici à Paris, mais nous avons les armes pour lutter », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Edin Terzic veut voir une équipe très agressive face au PSG

Edin Terzic est conscient de la qualité offensive du PSG, avec des joueurs tels que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Il sait que la solidité défensive sera cruciale pour contrer cette menace offensive. Le coach de Dortmund espère que son équipe sera la plus agressive lors de cette confrontation pour limiter les espaces aux Parisiens. « Il faudra être le plus agressif possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG affectionne. Chaque erreur nous coûtera un but. S'il n'y a pas d'équilibre, il sera difficile de vaincre le PSG », a-t-il ajouté.

Enfin, Edin Terzic comprend que le défi de battre le PSG est immense, mais il est déterminé à définir une stratégie efficace pour donner à son équipe toutes les chances de succès dans cette confrontation de haut niveau en Ligue des champions. Le Borussia Dortmund est prêt à relever ce défi et à lutter pour obtenir un résultat positif contre l'un des favoris de la compétition européenne. Reste à savoir si cela sera suffisant pour venir à bout du PSG. Rendez-vous est pris ce mardi à partir de 21h au Parc des princes.