Après un début de saison difficile, l'ASSE s'est remise dans le droit chemin en allant gagner à Caen, et peut de nouveau se remettre à rêver.

ASSE : À Caen, Saint-Étienne tient son match référence

Dans une période difficile, où les sous-entendus et les rumeurs en tout genre s'enchaînent, le résultat et le contenu d'un match peuvent inverser la balance de façon radicale. Pour l'ASSE, c'est exactement ce qu'il s'est passer en allant gagner à Caen. Dans un match plus qu'abouti, les hommes de Laurent Batlles ont marché sur le Stade Malherbe de Caen, pourtant leader de Ligue 2, et invaincu à domicile depuis le début de saison.

Cette victoire, les Stéphanois ont été la chercher comme rarement depuis plusieurs mois, et s'ils parviennent à réitérer ce genre de performance, l'avenir sera radieux. C'est en tout cas ce que pense Denis Balbir, le célèbre journaliste et commentateur sportif. Selon lui, l'ASSE a produit un match quasi-parfait, et aurait même pu s'imposer plus largement d'après sa chronique relayée sur le site But Football Club. "Samedi, j’ai vu un très bon match de Saint-Etienne, l’un des meilleurs depuis un petit moment. Les Normands n’ont pas vu le jour. À la mi-temps, les Verts auraient même pu rentrer au vestiaire avec un avantage beaucoup plus large."

"Saint-Etienne a aujourd’hui la capacité de regarder davantage vers le haut que vers le bas"

Voilà des déclarations qui devraient râvir les supporters de l'ASSE. Dans la suite de sa chronique, Denis Balbir a évoqué l'avenir des Stéphanois, et pour lui, ça ne fait aucun doute, l'AS Saint-Etienne peut être ambitieuse avec des prestations identiques à celle produite à Caen. "En espérant que les Verts restent sur la même dynamique de travail et de confiance. L’appétit vient en mangeant et je pense que Saint-Etienne a aujourd’hui la capacité de regarder davantage vers le haut que vers le bas." Reste à savoir si cela se confirmera dès samedi à l'occasion du déplacement des Verts à Concarenau.