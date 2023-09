Alors que le mercato estival a fermé ses portes depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone vient d'officialiser une nouvelle signature.

Mercato FC Barcelone : Alejandro Balde prolonge jusqu'en 2028

Malgré la fermeture du mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone continuent de travailler en interne. Le récent recrutement commence à porter ses fruits, notamment avec la belle victoire du Barça mardi soir en Ligue des Champions 5-0 face à Antwerp. L'objectif désormais consiste à conserver les jeunes pépites du club, et en ce sens, les Catalans ont bouclé une belle affaire ce mercredi.

Via un communiqué officielle publié sur son site internet, le FC Barcelone a annoncé la prolongation d'Alejandro Balde. "Le FC Barcelone et Alejandro Balde ont trouvé un accord concernant la prolongation de contrat du latéral blaugrana jusqu'au 30 juin 2028. Sa clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros." Comme précisé par le club, la signature de ce nouveau contrat aura lieu jeudi après-midi à la Ciutat Esportiva.

Alejandro Balde, un talent en devenir

Titulaire mardi soir en Ligue des Champions, Alejandro Balde enchaîne les bonnes prestations sous le maillot barcelonais. La saison dernière, le jeune défenseur de 19 ans a été utilisé à 39 reprises toutes compétitions confondues par son entraîneur, et démontre une vraie sérénité au sein de la défense catalane. C'est d'ailleurs pour cette raison que les dirigeants du Barça ont instauré une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Entre Pedri, Gavi, et Alejandro Balde, le FC Barcelone est bien garni avec ses jeunes pépites, et l'avenir s'annonce radio en Catalogne.