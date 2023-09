Les dossiers mercato sont certes rangés au placard jusqu’en janvier, mais le PSG pourrait faire signer un contrat à Marco Asensio. Une dernière révélation fait état d’une décision déjà arrêtée au Paris Saint-Germain à cet effet.

Le PSG propose un nouveau contrat à Marco Asensio

Le PSG a fait une bonne affaire lors du mercato estival qui vient de passer en recrutant Marco Asensio. L’ailier et milieu de terrain offensif sortait de 286 matchs et 61 buts inscrits sous les couleurs du Real Madrid à 27 ans. Au Paris Saint-Germain où il a signé cet été, il est déjà à un impressionnant ratio de réussite devant le but avec 2 buts inscrits en 3 matchs. Deuxième meilleur buteur du PSG derrière Kylian Mbappé, il a forcément convaincu la direction et cela va se vérifier dans les prochaines semaines.

Il faut noter que Marco Asensio n’est sous contrat avec le PSG que jusqu’en juin 2026. Pour la direction du club, il faut déjà le sécuriser par un contrat longue durée afin d’éviter une situation similaire à la Kylian Mbappé. Et c’est le journaliste turc Ekrem Konur qui donne l’information de ce qui se prépare à Paris avec Marco Asensio.

Présentement blessé, Marco Asensio continue de suivre son protocole de soin. Il est clair que ses débuts au Paris Saint-Germain sont fortement encourageants et Luis Enrique ne peut que s’en réjouir. Le technicien espagnol apprécie son jeune compatriote d’origine néerlandaise et semble faire les choix pour le mettre dans de bonnes conditions pour réussir au PSG.