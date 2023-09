Le PSG a recruté cet été Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Mais un autre international français aurait pu signer bien avant.

Mercato PSG : Aurélien Tchouameni a « pensé au Paris SG, mais… »

Sur le départ à l’été 2022, Aurélien Tchouameni était dans le viseur de presque tous les grands clubs européens. De Manchester United, à Liverpool en passant par le Bayern Munich, la Juventus Turin et Chelsea, le milieu de terrain qui évoluait à l’AS Monaco ne manquait pas de prétendants. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain a tenté de s’attacher les services de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Des contacts ont même été initiés entre les deux parties. Au micro de Canal+, le milieu défensif de 23 ans a avoué avoir pensé au PSG jusqu'à l’appel du Real Madrid.

« Le PSG, franchement, j'y ai pensé. C'est un très grand club européen, c'est en France, et on a envie que les clubs français réussissent. Mais très honnêtement, quand le Real Madrid t'appelle, c'est très compliqué de dire non. Je ne regrette absolument pas mon choix », a déclaré l’international français, qui a également commenté l’arrivée manquée de son compatriote Kylian Mbappé chez les Merengues.

Aurélien Tchouameni attend Mbappé au Real Madrid

Après avoir déboursé une somme de 100 millions d’euros, bonus compris, pour recruter Aurélien Tchouameni, le Real Madrid aurait pu s’offrir également les services de Kylian Mbappé. Libre le 30 juin 2022, l’attaquant de 24 ans était fortement pressenti à Madrid. Mais à la surprise générale, le natif de Bondy a préféré signer un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain, alors même que Tchouameni l’attendait déjà à la Maison-Blanche.

« J’aurais aimé qu'on soit rejoints par Mbappé. Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid. Kylian en fait partie, et cela m'aurait fait plaisir qu'il rejoigne le club. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Comme je l'ai déjà dit, je lui souhaite une bonne saison et j'espère qu'il va être performant avec son club, car cela voudra dire qu'il sera en confiance avec nous en sélection. Mais nous sommes très bien, on a un superbe effectif, on fait un très bon début de saison. Kylian ou pas, on va continuer à faire ce que l'on doit faire », a confié le protégé de Carlo Ancelotti.