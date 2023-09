Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, aurait pu rejoindre le PSG. Et c’est l’international français lui-même qui l’évoque.

Mercato PSG : Aurélien Tchouaméni pas insensible à l’intérêt de Paris

Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a récemment évoqué une période cruciale de sa carrière, durant laquelle il était proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Au printemps 2022, alors qu'il évoluait encore à l'AS Monaco, l’international tricolore était au centre de l'attention des plus grands clubs européens.

Plusieurs options s’offraient à lui avec des clubs prestigieux tels que le Real Madrid, Manchester United, la Juventus, le Bayern Munich qui le courtisaient. Le PSG, en quête de renforcement de son effectif, était également intéressé par son profil. À l'époque, Kylian Mbappé, coéquipier d'Aurélien Tchouaméni en équipe nationale de France, avait même tenté de convaincre son compatriote de le rejoindre à Paris.

Cependant, malgré les approches et les arguments du PSG, Aurélien Tchouaméni a finalement opté pour le Real Madrid en échange d'un montant de transfert estimé à environ 100 millions d'euros. Pour autant, l’ancien Monégasque n’était pas insensible à l’approche des Parisiens. « Le PSG, franchement, j’y ai pensé. C’est un très grand club européen, c’est en France, et on a envie que les clubs français réussissent », a-t-il confié à Canal +.

Aurélien Tchouaméni a succombé au pouvoir d'attraction du Real Madrid

Poursuivant, Aurélien Tchouaméni précise que le projet sportif et la renommée du Real Madrid ont finalement pesé dans sa décision. « Mais très honnêtement, quand le Real Madrid t’appelle, c’est très compliqué de dire non. Je ne regrette absolument pas mon choix », a-t-il ajouté. Ce témoignage met en lumière le pouvoir d'attraction du Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux et titrés du monde.

Aurélien Tchouaméni poursuit aujourd'hui son parcours au Real Madrid, où il évolue aux côtés des icônes de l’entrejeu tels que Luka Modric et Toni Kroos. Il poursuit sa progression auprès de ses stars du ballon rond et espère s’installer durement dans le onze de départ des Merengues.