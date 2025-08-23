Mercato OM : Une cible du PSG pour remplacer Adrien Rabiot ?

Désireux d’attirer un nouveau milieu de terrain pour tourner la page Adrien Rabiot, l’OM pourrait trouver son bonheur avec une ancienne piste estivale du PSG et du RC Lens. Explications.

Mercato OM : Un international arménien pour oublier Adrien Rabiot ?

Dans le sprint final du mercato estival, Medhi Benatia est confronté à un défi XXL : trouver rapidement un successeur à Adrien Rabiot, placé sur la liste des départs après la bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe à Rennes, vendredi passé, lors de la première journée de Ligue 1.

À dix jours de la fermeture du marché des transferts, l’affaire s’annonce plutôt serrée pour le directeur du football marseillais. Pour autant, le collaborateur de Pablo Longoria peut compter sur Thibaud Vézirian pour dénicher la bonne affaire. En effet, le journaliste d’investigations conseille à l’OM d’aller chercher Eduard Spertsyan au FK Krasnodar.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international arménien dispose du profil parfait pour remplacer Adrien Rabiot dans le cœur du jeu. Avec sa situation contractuelle, le joueur de 25 ans peut obtenir un bon de sortie et Thibaud Vézirian aimerait voir Benatia foncer pour le recruter d’ici le 1er septembre à 20 heures.

« Dans la lignée de Rabiot… Le candidat idéal à sa succession s’appelle… Eduard Sperstyan. 6, 8, 10, tireur de coup franc, à l’aise techniquement. Meilleur joueur du championnat russe, il a un bon de sortie de Krasnodar pour moins de 15M€. C’est une affaire. J’en parlais déjà il y a deux ans, mais là, il y a urgence suite aux décisions des dirigeants olympiens », a notamment lâché le journaliste français sur les réseaux sociaux.

À la recherche d’un renfort dans l’entrejeu cet été, le PSG a été associé durant plusieurs semaines à l’ancien coéquipier de Matvey Safonov. Luis Campos et Luis Enrique ont finalement fait le choix de la continuité avec leurs milieux de terrain actuels, surtout avec l’éclosion du jeune Senny Mayulu.

Outre le Paris SG, le RC Lens s’est aussi intéressé à Eduard Sperstyan, valorisé à 25 millions d’euros sur le marché des transferts, tout comme l’Inter Milan et Southampton. D’ailleurs, le club anglais serait prêt à signer un chèque d’environ 12 millions d’euros pour s’offrir les services du natif de Stavropol.

Et à en croire les dernières indiscrétions lâchées par le site Transferfeed, les dirigeants de l’Atlético Madrid s’intéresseraient aussi au milieu de terrain de Krasnodar pour renforcer le collectif de Diego Simeone. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille se positionnera sur cette piste.