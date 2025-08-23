Mercato ASSE : La sortie de Stassin qui fait trembler Sainté

Lucas Stassin, de retour dans le onze de l’ASSE après de longs mois d’absence, a lâché une déclaration qui fait l’effet d’une bombe. Entre fidélité de façade et désir d’ailleurs, l’attaquant belge entretient le flou sur son avenir.

Mercato ASSE : Lucas Stassin, un retour attendu mais une prestation mitigée

Presque quatre mois après sa dernière titularisation, Lucas Stassin a enfin retrouvé une place de titulaire avec l’ASSE. C’était face à Boulogne (1-0), un match où l’attaquant belge n’a pas particulièrement brillé, logique après une convalescence de plusieurs semaines consécutives à une opération de la cheville.

Le public de Geoffroy-Guichard attendait de revoir ce jeune joueur pétri de talent. Mais derrière ce retour, une question lancinante reste en suspens : l’ancien joueur de Westerlo a-t-il réellement envie de poursuivre l’aventure en Ligue 2 avec les Verts ?

La déclaration qui enflamme le mercato de Saint-Etienne

Au micro de beIN sport, le Belge n’a pas esquivé la question de son avenir. Droit au but, il a lâché : « Pour l’instant, je suis toujours à Saint-Étienne et je donne tout, on verra plus tard… ». Une phrase qui a de quoi glacer les dirigeants foréziens à quelques jours de la clôture du mercato.

Déterminé à évoluer dans un championnat de premier plan pour espérer séduire la sélection belge en vue du Mondial 2026, Stassin reste à l’affût. Son entourage pousse en ce sens, et plusieurs clubs étrangers ont déjà frappé à la porte. L’ASSE, elle, a repoussé toutes les offres, jugées insuffisantes. Mais jusqu’au 1er septembre, le suspense reste entier.