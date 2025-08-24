Mercato Stade Rennais : Une recrue poussée vers la sortie

Arrivé au Stade Rennais avec des ambitions, une recrue pourrait déjà plier bagage. Le FC Bâle se positionne, et les Rouge et Noir songent à tourner la page avant même d’avoir ouvert le chapitre.

Mercato Stade Rennais : Un départ express vers la Suisse ?

À peine débarqué en Bretagne, Ibrahim Salah n’aura peut-être pas le temps de faire ses preuves sous les couleurs rennaises. Selon L’Équipe, les discussions avec le FC Bâle seraient sur le point d’aboutir. Les Suisses, habitués aux paris audacieux sur de jeunes talents, auraient convaincu le joueur de tenter une nouvelle aventure.

Du côté du Stade Rennais, ce départ prématuré ne serait pas vu d’un mauvais œil. Libérer de la masse salariale et fluidifier l’effectif figure parmi les priorités du club, encore en plein réglage à l’aube de la saison. Une opération qui pourrait donc servir les intérêts de toutes les parties, même si le timing interroge.

Rennes cherche toujours son avant-centre providentiel

Pendant que Salah fait ses valises, le staff breton s’active sur un autre front : celui du recrutement offensif. Conrad Harder et Esteban Lepaul, deux profils très différents, seraient dans le viseur pour muscler une attaque en manque de profondeur.

Le choix s’annonce crucial. Entre puissance physique et mobilité technique, Bruno Genesio devra trancher afin d’offrir à Rennes un véritable point d’ancrage offensif. L’enjeu est clair : aborder les prochaines échéances, à commencer par le déplacement à Lorient, avec une ligne d’attaque enfin complète et compétitive.

Salah reste professionnel, mais l’avenir s’écrit ailleurs

En attendant que le dossier se boucle, Ibrahim Salah continue de s’entraîner normalement avec le groupe. Une attitude exemplaire, preuve que le joueur garde le respect du maillot jusqu’au bout. Mais l’issue semble inévitable : sauf retournement de situation, son avenir s’écrira du côté des bords du Rhin. Rennes, de son côté, espère transformer ce départ en opportunité pour renforcer un secteur offensif encore trop fragile.