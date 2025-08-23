OM : Après avoir écrasé le Paris FC 5-2, De Zerbi parle à Rabiot

Ce samedi était un jour de vérité pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, propulsé par les événements dans un monde sans Adrien Rabiot, son métronome au milieu de terrain la saison dernière. L’Italien a poussé un ouf de soulagement après la large victoire de son équipe face au Paris FC, une occasion pour lui d’adresser un message à Adrien Rabiot.

Mercato OM : Des chances pour d’un retour d’Adrien Rabiot

Le geste violent d’Adrien Rabiot est impardonnable et l’Olympique de Marseille n’a pas manqué l’occasion de le faire savoir. Relégué au rang d’indésirable, l’ancien Parisien, revenu au-devant de l’actualité dans la mauvaise rubrique des conflits, observait de loin le match de l’OM face au Paris FC. Le fils de Véronique a peut-être compris que l’effectif est plus important que les individualités et que chaque joueur doit être en soutien à ceux qui s’illustrent moins bien plutôt que de les encadrer.

Ce samedi, le groupe marseillais a montré un bel exemple d’un groupe solidaire. C’est d’abord Greenwood qui a ouvert le bal dès la 18e minute avant un doublé du nouveau venu Pierre-Emerick Aubameyang (21e et 73e minutes) puis que le jeune Robino Vaz ne boucle la boucle, et ce bien malgré les deux réductions du score du Paris FC par Ilan Kebbal (28e minute) et Moses Simon à la 58e.

Le coach Roberto De Zerbi a livré un message d’apaisement en toute fin de rencontre en ce qui concerne Adrien Rabiot. Il espère qu’il y aura la possibilité qu’il reste à l’OM. Il se dit même prêt à tout pour aider les dirigeants à arranger les choses, même s’il a bien tenu à confirmer qu’il n’aime pas ce type d’attitudes.