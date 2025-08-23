Mercato : Aucun cadeau à l’OM, le clan Rabiot durcit le ton 

Mis à la porte après la rixe avec son coéquipier Jonathan Rowe, le milieu de terrain français Adrien Rabiot ne compte pas faciliter la tâche à l’OM pour son départ, à dix jours de la fermeture du mercato estival. Explications.

Un an seulement après son arrivée en fanfare, Adrien Rabiot est devenu persona non grata à l’Olympique de Marseille. Après une violente bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite à Rennes (0-1), à l’occasion de la première journée de Ligue 1, l’OM a décidé de vendre l’international français. Mais le joueur de 30 ans et son clan n’accepteront pas n’importe quelle offre et Pablo Longoria vient déjà de le constater.

En effet, selon les informations révélées par Foot Mercato, Galatasaray, champion de Turquie en titre, aurait formulé une proposition concrète de 15 millions d’euros pour s’attacher les services de Rabiot. Si l’offre répond exactement aux attentes de l’OM, le joueur formé au Paris Saint-Germain l’aurait catégoriquement refusé, déclinant ainsi ses ambitions sportives élevées à un an de la Coupe du Monde 2026.

Une nouvelle confirmée par le quotidien La Provence, qui indique sur Twitter que : « Adrien Rabiot veut absolument un club qui dispute la Ligue des champions, en France ou dans l’un des quatre grands championnats européens. Le milieu n’a pas voulu aller à Galatasaray alors que cette piste avait les faveurs de l’OM. »

De son côté, le portail Football Italia assure que l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin privilégie un retour en Serie A après sa rupture avec l’OM. Son salaire, jugé modeste, pourrait faciliter les négociations pour les clubs intéressés, notamment le Napoli et l’AC Milan.

La situation est urgente, même si Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, et Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, affirment avoir reçu des sollicitations pour Adrien Rabiot, qui devra soit accepter de partir aux conditions du club soit passer une année blanche sans jouer et risquer sa place chez les Bleus pour le prochain Mondial.