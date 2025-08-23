Mercato : Une opportunité à 5M€ au SRFC attire du beau monde

À l’instar des autres clubs français, le SRFC veut profiter de cette dernière ligne droite du mercato estival pour se séparer de ses indésirables. Ce samedi, la presse hexagonale annonce que plusieurs formations étrangères sont devant les bureaux de Loïc Désiré pour recruter un milieu de terrain.

Mercato SRFC : Un indésirable affole le marché

Poussé vers la sortie par Habib Beye, Glen Kamara s’apprête à quitter les rangs du Stade Rennais d’ici le 1er septembre et la clôture du mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le SRFC, le milieu de terrain finlandais a beaucoup de prétendants pour rebondir.

De retour d’un prêt à Al-Shabab, en Arabie saoudite, le joueur de 29 ans serait dans le collimateur de trois clubs sur la dernière ligne droite du mercato, selon les informations de L’Équipe.

Le milieu rennais Glen Kamara, dont le départ est attendu, fait l'objet d'approches italiennes, anglaises et danoises en prêt.



➡️ https://t.co/pvxtVxLOEH pic.twitter.com/EberCcmkAc — L'Équipe (@lequipe) August 23, 2025

En effet, selon les informations du quotidien sportif, « Bologne, West Bromwich (D2 anglaise) et le FC Copenhague seraient tous entrés en contact avec le Stade Rennais pour accueillir l’international finlandais de 29 ans lié par contrat jusqu’en 2028. Tous sous forme de prêt avec option d’achat. À ce stade, le club de Serie A tiendrait la corde. »

Après les arrivées de Valentin Rongier (OM) et Mahdi Camara (Stade Brestois), le club breton veut dégraisser et plusieurs départs ont déjà été enregistrés, notamment ceux d’Azor Matusiwa (Ipswich Town) et Baptise Santamaria (Valence), et d’autres mouvements semblent imminents.

Notamment, Jordan James, qui pourrait rejoindre Parme ou la Championship, ainsi que Glen Kamara. Arrivé à Rennes en 2024, Glen Kamara n’aura disputé que 13 rencontres avec le club breton.