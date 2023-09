Victime d'une rupture des ligaments croisés au mois d'août dernier, un attaquant de l'AS Monaco est sorti du silence et a donné de ses nouvelles.

AS Monaco : Breel Embolo annonce que sa rééducation évolue bien

Ça a été un terrible coup dur, aussi bien pour l'AS Monaco que pour Breel Embolo. Le 7 août dernier, soit 5 jours avant la reprise du championnat, Breel Embolo est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou lors d'une séance d'entraînement. Le verdict est terrible, l'attaquant suisse ne reverra pas les terrains avant 6-8 mois. Depuis, 11 semaines sont passées et le joueur monégasque est en pleine rééduaction.

Dans une interview accordée aux médias sociaux du club, Breel Embolo a donné de ses nouvelles. "Je suis quand même présent au vestiaire, je vous vois tous les jours ça me donne de la force, surtout quand ça gagne, c'est plus simple de venir le jour suivant. Je suis content, tout évolue bien, et je vais continuer de bosser pour revenir surtout très bien sur les terrains et en forme."

Les premières semaines ont été difficiles

Il avait hâte de démarrer cette nouvelle saison avec l'impulsion d'un nouveau coach. Cette terrible blessure au genou est venue le frapper de plein fouet, à l'aube de son deuxième exercice sous le maillot monégasque, après une première année prometteuse où il a inscrit 12 buts en 32 matchs de championnat. Dans son interview, Breel Embolo l'avoue, les première semaines ont été très compliquées.

"C'est vrai que, au début, c'était très dur. Même là maintenant, je ne vais pas mentir, parce que pour moi ça s'enchaîne depuis un moment. Le fait de ne pas pouvoir aider l'équipe et votre arrivée à tous les deux qui était une motivation pour moi, pour recommencer cette saison avec beaucoup de faim." L'attaquant suisse va encore devoir patienter avant de retrouver les pelouses, mais pour le moment, son équipe se débrouille plutôt bien en son absence.