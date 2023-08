​Breel Embolo va manquer une partie de la saison avec l'AS Monaco. Après sa blessure annoncée, l'ASM s'active pour trouver son remplaçant.

Mercato AS Monaco : Breel Embolo absent plusieurs mois

La nouvelle a de quoi faire déjanter les supporters de l'AS Monaco. Breel Embolo ne sera pas disponible avant un long moment, le Suisse est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, comme l'a annoncé le club ce lundi. Une blessure qui vient contrecarrer les plans des Monégasques sur le marché des transferts, puisque la priorité n'était pas vraiment de recruter devant. Avec Kevin Volland et Wissam Ben Yedder évoluant à la pointe de l'attaque, il va falloir que Monaco se trouve un attaquant, d'autant plus lorsque l'on sait que le système préférentiel d'Adi Hütter est avec deux pointes.

L'ASM relance d'anciennes pistes

Alors qui pour remplacer le numéro 36 ? Plusieurs noms arrivent en tête de liste. Tout d'abord, Deivid Washington, attaquant de 18 ans évoluant au Brésil. Si Chelsea avait un accord avec Santos, Foot Mercato révèle que le Brésilien privilégie la France. Cependant, le prix demandé de 20 millions d'euros pourrait retarder une éventuelle arrivée. De plus, l'âge du joueur pourrait être un frein, lui qui ne dispose pas d'une grande expérience avec seulement 16 matchs joués. Un pari risqué, encore plus s'il ne s'acclimate pas immédiatement à la Ligue 1.

Pour combler la perte de son buteur, Thiago Scuro va devoir relancer les anciennes pistes du début de mercato. À commencer par Elye Wahiqui voit son nom être associé un peu partout. L'affaire ne s'annonce pas simple et semble même compliquée puisque le Montpellier HSC en demande 40 millions d'euros et le joueur est déjà en contact avec plusieurs équipes. Si l'AS Monaco veut rattraper son retard, il va falloir se montrer réactif et très convaincant pour arracher le Français.

Autre joueur connu en France, c'est Folarin Balogun qui est dans le viseur des Rouge et Blanc. Tout comme le Montpelliérain, le retard à rattraper va être compliqué, puisque c'est du côté de l'Inter Milan que l'Américain est annoncé et le RC Lens s'est dernièrement renseigné sur le joueur. Arsenal demande au moins 40 millions d'euros pour se séparer de l'ancien rémois. À moins d'une semaine d'affronter Clermont, l'ASM relance totalement son mercato.