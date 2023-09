Alors que l'ASSE se déplace sur la pelouse de l'ESTAC samedi prochain, un départ majeur pourrait avoir lieu à Troyes avant cette rencontre.

ASSE : L'ESTAC s'est encore incliné avant d'affronter Saint-Étienne

Mardi soir, pour le compte de la 8e journée de Ligue 2 que l'ASSE disputera mercredi prochain contre Dunkerque, l'ESTAC s'est enfoncé dans la crise sur la pelouse de Rodez. Si les Troyens sont parvenus à tenir le 0-0 jusqu'à la pause, ils ont fini par craquer en seconde période, d'abord à la 52e minute par l'intermédiaire de Kilian Corredor, puis en fin de match avec le but de Lucas Buades (78e) qui est venu éteindre les derniers espoirs de l'ESTAC.

Malgré la réduction du score par Xavier Chavalerin dans les dernières secondes (94e), les hommes de Patrick Kisnorbo concèdent leur deuxième défaite consécutive, et occupent la 16e place de Ligue 2, avec un seul petit point d'avance sur la zone de relégation.

Patrick Kisnorbo menacé à l'ESTAC

Avec cette nouvelle défaite, Patrick Kisnorbo ne fait plus l'unanimité à Troyes. Après la relégation de son équipe en Ligue 2 la saison dernière, ce début d'exercice pourrait lui être fatal selon les informations révélées par l'Est-Éclair. Un licenciement pourrait même intervenir avant la prochaine rencontre de l'ESTAC samedi prochain au stade de l'Aube face à l'ASSE. La situation du club devient donc de plus en plus complexe, et ce n'est clairement pas le meilleur moyen de préparer la réception d'un cador du championnat.

Depuis son arrivée sur le banc de l'ESTAC, Patrick Kisnorbo ne possède pas des statistiques extraordinaires puisqu'il comptabilise 18 défaites, 11 matchs nuls et 2 petites victoires en 31 matchs disputés.