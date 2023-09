Alors que l'ASSE se déplace à Troyes samedi après-midi, l'entraîneur de l'ESTAC a tenu à calmer le jeu à propos de la crise traversée par son équipe.

ESTAC-ASSE : Patrick Kisnorbo dédramatise la situation

Le football va très vite. Il y a deux semaines, l'ASSE était au bord d'une nouvelle crise sportive après celle traversée l'an dernier à la même époque. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé, grâce notamment à deux succès consécutifs à Caen contre Concarneau, qui ont remis le club sur de bons rails au classement. Samedi, c'est sur la pelouse de l'ESTAC que les hommes de Laurent Batlles ont rendez-vous, et en ce moment, l'ambiance n'est pas au beau fixe à Troyes.

Battus par Auxerre samedi derniers, les Troyens se sont de nouveau inclinés mardi soir à Rodez. 16e de Ligue 2, l'ESTAC est en grande difficulté, et son entraîneur, Patrick Kisnorbo se retrouve fortement menacé. Mais pour lui, pas question de baisser les bras. Dans des propos accordés à l'Est Éclair, le coach australien veut calmer les choses et se concentrer sur le match qui arrive. "On doit se concentrer sur la rencontre contre Saint-Étienne. Bien sûr, je reste serein, confiant. Il y a des signes qui montrent que l’on va vers du mieux."

"Mais un coach ne peut pas tout maîtriser"

Dans la suite de son interview, Patrick Kisnorbo a également tenu à rappeler qu'un entraîneur ne peut pas tout contrôler, et qu'il n'est pas responsable de toutes les erreurs commises parses joueurs sur le terrain."Mais un coach ne peut pas tout maîtriser. Que Jaurès manque son duel, je n’y peux pas grand-chose. Que le gardien fasse une erreur de main, je ne peux pas non plus intervenir. Je dois continuer d’être positif avec ce groupe et ces joueurs."

Reste à savoir si ses joueurs sont toujours en adéquation avec le projet de jeu prôné par Patrick Kisnorbo, et un premier élément de réponse devrait être donné samedi au stade de l'Aube face à l'ASSE.