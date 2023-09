Alors que le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes se jouera dimanche soir, une terrible nouvelle est tombée au FCN.

Stade Rennais-FC Nantes : L'espoir est permis pour le FCN

10 ans que le FC Nantes n'a plus gagné en terre bretonne. Une série terrible que les hommes de Pierre Aristouy comptent bien briser dimanche soir au Roazhon Park. Grâce à deux succès consécutifs en Ligue 1, les Canaris ont retrouvé la première partie de tableau, et une victoire face à l'ennemi les propulseraient encore un peu plus haut.

L'espoir es permis pour le FC Nantes, d'autant plus que le Stade Rennais n'est pas au mieux en Ligue 1. Les Bretons n'ont gagné qu'une seule rencontre, et restent sur 5 matchs nuls consécutifs avec des prestations loin d'être abouties. Le FCN a toute ses chances, et pourra compter sur le retour de son gardien Alban Lafont, absent depuis quasiment 6 semaines après un choc violent reçu dès la première journée de Ligue 1. En revanche, un facteur important est à prendre en compte, et il ne va pas faire les affaires des Jaune et Vert.

Ruddy Buquet pour arbitrer, le FC Nantes tremble d'avance

Il y a des arbitres qui sourient mieux que d'autres à certaines équipes. Malheureusement, Ruddy Buquet n'en fait pas vraiment partie en ce qui concerne le FC Nantes. Pire encore, c'est la véritable bête noir des Canaris lorsque ces derniers se déplacent au Roazhon Park. En effet, l'homme en jaune a déjà arbitré trois derby dans sa carrière, et les trois ont été perdus par le FCN. Le dernier date de 2016, lorsqu'Ousmane Dembélé et le SRFC avaient écrasé leurs adversaires avec une victoire 4-1 à domicile.