Alexy Bosetti n'a pas tari d'éloges envers l'OGC Nice, le club qui l'a formé et lancé. Dans un entretien, l'attaquant est revenu sur son passage au Gym.

Mercato OGC Nice : Alexy Bosetti évoque son aventure au Gym

Auteur d'un très bon début de saison, l'OGC Nice rend fier ses supporters mais également ses anciens joueurs. Formé au Gym, passé chez les Aiglons entre 2012 et 2017, Alexy Bosetti suit toujours l'actualité du club azuréen. Dans un entretien pour L'Équipe, l'attaquant de 30 ans est revenu sur cet amour qu'il lui porte toujours.

Avec un bilan de 15 buts en 89 matchs sous les couleurs du Gym, difficile pour Bosetti d'oublier son aventure niçoise. « Mettre ce maillot, c'est un truc particulier. C'était le rêve de ma vie. Alors marquer pour Nice, c'est au-dessus de tout. Ce n'est pas facile de se remotiver après avoir accompli ses rêves les plus chers à 20 ans » a lancé le natif de la ville.

Alexy Bosetti suit le bon début de saison de l'OGC Nice

Le parcours d'Alexy Bosetti est atypique. S'il a été formé à l'OGC Nice entre 2009 et 2012, l'avant-centre français a d'abord soutenu le club avec les Ultras. Son statut de joueur-supporter n'a pas toujours été facile à gérer : « Je connaissais très bien beaucoup de supporters, qui étaient pour certains des amis de longue date, donc j'ai parfois été le c** entre deux chaises. Je n'ai jamais été ciblé parce que je donnais tout pour le maillot, mais certains pouvaient me le reprocher dans le vestiaire » a-t-il expliqué.

En tout cas, l'OGC Nice de Francesco Farioli peut compter sur lui pour le soutenir dans cette nouvelle saison. S'il joue désormais du côté du FC Annecy en Ligue 2, Bosetti continue d'aller au stade pour suivre le club. « Je suis tous les matches et j'essaye d'aller au stade quand je le peux. J'y serai d'ailleurs dimanche, pour le match face à Brest » a-t-il prévenu. Deuxième de Ligue 1 avec 12 points après 6 journées, l'OGCN accueillera le SB29 (1er, 13 pts) pour un duel au sommet.