OM : Quand Alexy Bosetti utilise Mbappé pour tacler Marseille

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2023 à 14:56

Tombeurs de l’ OM en Coupe de France, les joueurs d’Annecy ont célébré leur qualification tout en adressant quelques piques aux Marseillais.

La désillusion est immense pour l’ OM. Après avoir sorti le Stade Rennais et le PSG aux tours précédents, les Marseillais se mettaient à rêver d'un nouveau trophée qui leur échappe depuis 2012. Mais ils sont tombés sur une surprenante équipe d’Annecy qui a réalisé l’exploit dans ces quarts de finale de Coupe de France.

Pendant plus d’une demi-heure, l’ OM dominait la rencontre et avait même ouvert le score sur une belle réalisation de Jordan Veretout (29e). Incapable de faire le break, les Marseillais vont se faire surprendre au retour des vestiaires. L’atout offensif des Hauts-Savoyards, Moïse Sahi, a d'abord égalisé (1-1, 53e) avant que Kévin Mouanga, sur corner, donne l’avantage aux visiteurs.

Menés 2-1 devant un Vélodrome médusé, les Marseillais ont eu du mal à réagir avant que le jeune François-Régis Mughe égalise sur un centre anodin dans le temps additionnel. Ce but égalisateur redonne l’espoir à l’Olympique de Marseille qui finira par s’incliner aux tirs au but 6 à 7. Malgré un début de match décevant, Annecy a finalement réussi l’exploit d’éliminer l’Olympique de Marseille et accède pour la première fois de son histoire au dernier carré de la Coupe de France.

OM : "Mbappé n'est pas le seul à faire le boulot", Alexy Bosetti tacle Marseille

Cette victoire historique a évidemment placé les pensionnaires de Ligue 2 dans une joie immense. Une euphorie qui a même conduit certains joueurs d'Annecy à glisser un petit tacle appuyé à l’adversaire du soir. En effet, lors de leur célébration dans les vestiaires du Vélodrome, les Hauts-Savoyards ont utilisé Kylian Mbappé pour chambrer l' OM.

Alexy Bosetti a été le premier à lancer cette pique avant d’être imité quelques instants après par ses coéquipiers. « C’est ça le boulot ! Kylian Mbappé, il n’y a pas que toi qui fait le taf à Marseille », a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Cette déclaration fait référence à la prestation exceptionnelle de Kylian Mbappé, qui avait éteint le Vélodrome lors du Classico remporté par le PSG (0-3), il y a trois jours.

Ce chambrage des Hauts-Savoyards ne devrait pas plaire aux Marseillais qui ont visiblement perdu l’espoir de remporter un titre cette saison. En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche, l’ OM devra vite réagir pour conserver sa deuxième place au podium et espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.