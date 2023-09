En ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a battu l’AS Monaco à Louis II ce vendredi soir. Après le match, l’entraîneur niçois Francesco Farioli a félicité son homologue monégasque Adi Hütter.

OGC Nice : Francesco Farioli admiratif du football proposé par l'AS Monaco

Ce vendredi soir, sur la pelouse du Stade Louis II, l'OGC Nice a fait tomber l'AS Monaco dans le derby de la Côte d'Azur. Grâce à une sublime réalisation solitaire de l’international ivoirien Jeremie Boga, les Aiglons ont pris le meilleur sur le club de la Principauté (1-0). Au micro de Prime Vidéo, l’entraîneur de l’OGCN, Francesco Farioli, a analysé la victoire de ses hommes tout en rendant hommage à son homologue de l’ASM, Adi Hütter, pour le travail qu’il abat sur le Rocher.

« Satisfait ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas facile de gagner un match avec 2 penalty contre nous (...) On a réussi à gagner avec un super but. Dans la préparation du match, on avait vu à quel point Monaco était fort. Je félicite Adi Hütter. Ce sont de bons joueurs, ils ont de la mobilité, c'est une très bonne équipe. Peut-être qu'on ne méritait pas de gagner, peut-être que 3 points, c'est beaucoup, mais ça équilibre le début de saison », a déclaré le technicien italien Francesco Farioli après la rencontre. De son côté, le coach de l’AS Monaco n’a pas caché sa colère après la performance de ses joueurs et le tacticien autrichien n’a pas caché sa déception après la défaite de son équipe face à l’OGC Nice.

Adi Hütter : « Je ne suis pas content aujourd'hui »

Invaincue depuis le début de la saison, l’AS Monaco ne l’est plus depuis ce vendredi soir et la sixième journée du championnat contre l’OGC Nice. La faute, probablement, aux deux penalties ratés par Folarin Balogun (9e, 56e). À chaud, le coach autrichien est revenu sur la soirée de son équipe.

« J’ai parlé à l'équipe, pas qu'à Folarin Balogun. On est une équipe. On gagne des matches, on perd des matches. Pour moi, ça aurait dû être un match nul (…) On doit défendre mieux les espaces. On ne doit pas faire ça dans les dernières minutes. Je ne suis pas content aujourd'hui », a commenté Adi Hütter avant d’ajouter : « quand on a deux penalties, ça change le match. On a été trop nerveux pour ce derby. On a fait des erreurs et félicitations à Nice. » Avec cette victoire, le Gym devient la première équipe de l'exercice à faire tomber l’AS Monaco, en plus de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.