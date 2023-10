Le FC Nantes se déplace dimanche à Rennes, en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Pierre Aristouy pour la rencontre.

FC Nantes : Aristouy convoque 21 joueurs pour affronter Rennes

Sur une bonne série de deux victoires, le FC Nantes se déplace chez le voisin rennais ce dimanche soir, à 20h45. Malgré les blessures de Fabien Centonze et Ignatius Ganago, Pierre Aristouy a convoqué un groupe de 21 joueurs pour faire le court déplacement entre les deux villes. Et les Nantais se rendent à Rennes « pour la victoire » comme l’a affirmé Florent Mollet en conférence de presse. Alors qu’ils n’ont plus battu le SRFC au Roazhon Parc depuis dix ans, les veulent profiter de leur forme du moment pour mettre un terme à cette longue attente.

Au chapitre des retours, Adson, le jeune feu follet brésilien, est bien présent, tout comme Alban Lafont qui devrait même retrouver sa place de titulaire dans les cages du FCN. Aristouy a dû faire des choix, en revanche, pour composer son groupe. En défense, Denis Petric revient en tant que troisième gardien après avoir été écarté face à Lorient.

Déjà de retour dans le groupe pour le match contre Lorient, Jaouen Hadjam sera également présent à Rennes demain soir. Ce n’est pas le cas Lamine Diack, toujours écarté par le coach Aristouy. Buteur la semaine dernière, Mathis Abline, prêté par le Stade Rennais au FC Nantes, ne pourra pas participer à la rencontre. Stredair Appuah, Nathan Zézé et Bastien Meupiyou sont également absents et devraient jouer avec les équipes jeunes.

Le groupe du FC Nantes pour affronter le Stade Rennais.

Gardiens : Lafont, Descamps, Petric.

Défenseurs : Castelletto, Cömert, Duverne, Hadjam, Merlin, Pallois, Pierre-Gabriel.

Milieux : Chirivella, Coco, Douglas Augusto, Adson, Mollet, Moutoussamy, Sissoko.

Attaquants : Mohamed, Simon, Marquinhos, Bamba.

Absents : Meupiyou, Appuah, Diack, Abline, Zeze, Centonze, Ganago.