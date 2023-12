Jocelyn Gourvennec a demandé des renforts au FC Nantes pour cet hiver. A quelques jours de l'ouverture du marché hivernal, les premières tendances nantaises sont connues.

FC Nantes : Jocelyn Gourvennec espère un effectif compétitif en 2024

Les décideurs du FC Nantes ont viré Pierre Aristouy au profit de Jocelyn Gourvennec, mais ce dernier n’a pas pu faire monter les Canaris dans la première moitié du classement de la Ligue 1 à la trêve hivernale. Son bilan est d’une victoire et trois défaites consécutives. Le FCN était 12e quand le nouvel entraineur a pris l’équipe en main, le 29 novembre. Le club de Waldemar Kita a terminé à la 13e place, à la mi-saison. La direction du FC Nantes va donc profiter du mercato, dont l’ouverture officielle est prévue le 1er janvier, pour tenter de renforcer l’équipe de Jocelyn Gourvennec.

La priorité du coach est un attaquant de pointe. Il souhaite compléter son effectif par des profils différents de ce dont il dispose, à certains postes évidement. « On aura besoin offensivement par rapport à Ignatius Ganago (blessé au genou et opéré) et aux départs à la CAN », avait-il indiqué après la défaite de son équipe à Lyon (1-0), tout en précisant que le club « travaille pour que l’effectif reste très compétitif » en 2024. En interne, les Nantais ont prolongé le contrat de Moses Simon (ailier), vendredi. Une des pistes offensives des Jaune et Vert mène vers Christian Kouamé (26 ans) de la Fiorentina en Serie A.

Mercato : Un ou deux attaquants espérés au FCN, aucun défenseur ou milieu attendu

Dans son point sur le mercato du FC Nantes, L’Equipe indique qu'un ou deux attaquants sont espérés pendant le mercato hivernal. Toutefois, le média précise qu’il n’y aurait pas d’arrivée en défense, malgré le départ du Camerounais Jean-Charles Castelletto à la CAN. Ainsi que dans l’entrejeu, alors que Samuel Moutoussamy devrait rejoindre la sélection de la RD Congo en janvier. « Aucun renfort en défense ou au milieu de terrain ne devrait débarquer », a fait savoir le quotidien sportif. En plus de ces deux joueurs, Moses Simon (Nigeria) et Mostafa Mohamed (Egypte) sont aussi concernés par la CAN.

Pour finir, la source a confirmé l’informations de Ouest-France selon laquelle, Jaouen Hadjam (arrière gauche, 20 ans) et Adson (milieu offensif, 25 ans) ne devraient pas être retenus cet hiver s’ils ont des offres concrètes et intéressantes pour toutes les parties. Le Brésilien, recruté à 5 millions d’euros en aout 2023, ne rentre pas dans les plans de Jocelyn Gourvennec, tandis que le jeune défenseur est confronté à la forte concurrence de Quentin Merlin (21 ans).