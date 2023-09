Entraîneur du SRFC, Bruno Genesio a validé la prise de parole d'Amine Gouiri. Le buteur a choisi de jouer pour l'Algérie, au détriment de la France.

Stade Rennais : Bruno Genesio félicite Amine Gouiri après son annonce

Les supporters algériens sont ravis. Jeudi, Amine Gouiri a annoncé une importance décision : il jouera pour l'Algérie en compétition nationale et internationale. Son autre possibilité était la France. À l'instar d'Houssem Aouar, son ancien coéquipier à l'OL, l'attaquant du Stade Rennais a préféré les Fennecs. La CAN 2023 sera son objectif principal.

Présent en conférence de presse vendredi, en marge du derby contre le FC Nantes, Bruno Genesio a validé sa prise de parole. « J'en avais parlé avec lui il y a une dizaine de jours, en disant que c'était important qu'il prenne et annonce sa décision. C'est très bien qu'il l'ait fait ».

Bruno Genesio compte sur Martin Terrier en l'absence d'Amine Gouiri

Cette décision ne sera pas sans conséquence pour le SRFC, qui devra sans doute se passer de son joueur durant la CAN 2023 (13 janvier 2024 - 11 février 2024). Mais pour Bruno Genesio, des solutions existent. « On a un effectif pour remédier à tout ça. En janvier, Martin Terrier devrait être de retour au top de sa forme. Il y a aussi un mercato hivernal pour ajuster l’effectif selon les besoins » a-t-il poursuivi.

Le technicien breton ne cache pas non plus ses sentiments. Il sait que l'absence d'Amine Gouiri va créer un véritable manque en attaque. Face à Nantes, Martin Terrier devrait effectuer son retour après 9 mois sans jouer. Bruno Genesio pourrait le faire entrer en jeu, lui qui est trop juste pour débuter en tant que titulaire. La rencontre est importante car elle s'annonce déjà comme un tournant. Neuvième avec 8 points au compteur après 6 journées, le Stade Rennais doit l'emporter à domicile pour ne pas être distancé par le top 5. Le club breton affrontera un rival restant sur 2 victoires consécutives, et juste derrière au classement (10ème, 8 pts).