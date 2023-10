Lors du derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes, les ultras du Roazhon Celtic Kop ont entonné des chants homophobes. Des sanctions devraient suivre.

Rennes-Nantes : Matthis Abline insulté par le RCK

Dimanche soir, en clôture de la 7e journée de Ligue 1, le Stade Rennais recevait le FC Nantes pour un derby électrique. Victorieux 3 buts à 1 grâce aux entrées décisives de Désiré Doué et Arnaud Kalimuendo, tous les deux buteurs. L'ambiance était tendue sur la pelouse du Roazhon Park, et le RCK n'a pas fait baisser la température, bien au contraire.

Après l'ouverture du score de Benjamin Bourigeaud à la 21e minute de jeu, les ultras ont entonné des chants homophobes à l'encontre du FC Nantes, et visant un joueur en particulier, Matthis Abline. Prêté cette saison, l'attaquant s'était dit « fier d'être Nantais » lors de sa vidéo de présentation cet été. Il a été la cible d'une banderole et de chants injurieux : « Abline, on t'enc... », a notamment scandé le kop rennais. Un chant immédiatement sifflé par le reste des supporters présents au Roazhon Park.

Le Stade Rennais convoqué devant la commission de discipline

Après ce dérapage, le Stade Rennais devra répondre de ses actes devant la commission de discipline de l'instance, ce jeudi. Au même moment, le PSG est aussi convoqué suite à des chants homophobes visant l'OM, et repris par plusieurs joueurs parisiens, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani notamment.

Le club breton risque néanmoins une sanction moins sévère que le Paris Saint-Germain, qui pourrait être pénalisé d'une fermeture de tribune ferme ou avec sursis. Les joueurs pourraient quant à eux écoper d'un match de suspension. Au Parc des Princes, une grande partie du stade avait repris les chants homophobes venus de la tribune Auteuil.