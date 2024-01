Newcastle United et le Borussia Dortmund se prépareraient à passer à l’offensive, en cette fin de mercato, pour tenter de transférer Désiré Doué du Stade Rennais.

Mercato : Newcastle et Dortmund prêts à revenir à la charge pour Désiré Doué

Le Stade Rennais est très attaqué pendant ce mercato d’hiver. En plus de Baptiste Santamaria, Nemanja Matic ou encore Adrien Truffert, Désiré Doué (18 ans) est dans les petits papiers de Newcastle et Borussia Dortmund. Venus aux nouvelles, il y a plusieurs semaines, sur la situation contractuelle du milieu offensif du SRFC, le club de Premier League et celui de Bundesliga auraient décidé de passer à l’offensive dans ces derniers jours avant la fermeture du marché le 31 janvier.

D’après les indiscrétions de L’Equipe, « Newcastle et Dortmund vont revenir à la charge pour essayer de faire signer Désiré Doué ».

Le Stade Rennais attend des offres intéressantes pour son milieu offensif

Notons que le joueur formé à Rennes n’est pas sur le marché officiellement, mais le Stade Rennais ne le retiendrait pas en cas d’offres intéressantes pour toutes parties. C’est ce que croit savoir le quotidien sportif. Il indique que le départ du Franco-Ivoirien « n'est pas à exclure, suivant les montants qui seront mis sur la table » du club breton. Pur produit du centre de formation de Rennes, Désiré Doué est évalué à 15 millions d’euros sur le marché des transferts. Un montant qui est dans les cordes des propriétaires saoudiens de Newcastle. Dortmund également a les moyens de s’aligner sur ce tarif.

A noter que Désiré Doué est sous contrat au Stade Rennais jusqu’en juin 2026. Cette saison, il a joué 16 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 4 fois, pour 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Il a également disputé 4 rencontres dans la phase de poule de la Ligue Europa, pour 2 titularisations.