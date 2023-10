Après le derby remporté par le Stade Rennais face au FC Nantes, dimanche soir, Bruno Genesio et son homologue Pierre Aristouy ont eu des avis différents sur l’arbitrage.

Aristouy : « M. Buquet a installé une atmosphère tendue et pesante sur le match »

En clôture de la septième journée de Ligue 1, le Stade Rennais a battu le FC Nantes (3-1) sur la pelouse du Roazhon Park, grâce à des réalisations de Benjamin Bourigeaud, Désiré Doué et Arnaud Kalimuendo contre une de Pedro Chirivella. Pour l’entraîneur des Canaris, Pierre Aristouy, ses garçons avaient les armes pour rivaliser, mais des décisions litigieuses prises par Ruddy Buquet ont changé le cours du match. Tout logiquement, le successeur d’Antoine Kombouaré était très remonté au coup de sifflet final.

« Ce soir, il y a un peu de tension. On est conscient de ne pas avoir fait tout ce qu’il fallait, mais on a aussi le sentiment que cette tension a été installée par d’autres personnes que nous sur le terrain », explique le coach du FC Nantes sur Prime Vidéo en faisant référence au corps arbitral. « L’arbitre siffle un six mètres, on a tous vu qu’il n’y avait pas six mètres. L’arbitre est à dix mètres et il doit le voir. Derrière, M. Buquet a installé une atmosphère tendue et pesante sur le match et il n’a pas tenu ses nerfs. Il n’y aura pas de négociations, Mostafa Mohamed a pris deux cartons jaunes et il sera expulsé, point », a ajouté Pierre Aristouy. Un point de vue que ne partage pas forcément son homologue rennais.

Genesio : « J'ai trouvé l'arbitrage plutôt très bon »

Après le succès dans le derby contre le FC Nantes, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio s'est félicité de la capacité de réaction de son équipe cette saison. Le tacticien du SRFC est également revenu sur le coup de gueule de son homologue nantais Pierre Aristouy sur l’arbitrage de la rencontre. L’ancien technicien de l’Olympique Lyonnais a salué, en conférence de presse, la prestation de Ruddy Buquet.

« Moi, j'ai trouvé l'arbitrage (de Ruddy Buquet) plutôt très bon. Les deux penalties y sont. Le but qu'on marque, le ballon n'est pas sorti. À un moment donné, il faut être lucide. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Il faut saluer quand c'est bien. Ce soir (dimanche), c'était bien », a répondu Bruno Genesio. Après ce derby, le Stade Rennais est 6e au classement et le FC Nantes 13e de Ligue 1.