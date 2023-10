Après la défaite du FC Nantes face au Stade Rennais au Roazhon Park, Pierre Aristouy n'a pas manqué de pointer du doigt l'arbitrage.

FC Nantes : Pierre Aristouy en colère après la défaite du FCN

Le FC Nantes voulait briser la triste série de 10 ans sans victoires au Roazhon Park. Il faudra réessayer l'année prochaine. Sur une série de deux succès consécutifs avant d'arriver à Rennes, les Canaris avaient plein d'espoir au moment d'entamer ce derby. Finalement, au terme d'une prestation plus que moyenne, le FCN s'est incliné 3-1, et a même été réduit à 10 en fin de match suite à l'expulsion de Mostafa Mohamed qui n'a pas su contenir ses nerfs devant Ruddy Buquet.

À l'issue de la rencontre, c'est un Pierre Aristouy très remonté qui s'est présenté en conférence de presse. L'entraîneur nantais a fait comprendre à demi-mot que plusieurs légers faits de jeu sont venus mettre des bâtons dans les roues de son équipe. "L’arbitre siffle un six mètres, on a tous vu qu’il n’y avait pas six mètres. L’arbitre est à dix mètres et il doit le voir. Derrière, M. Buquet a installé une atmosphère tendue et pesante sur le match et il n’a pas tenu ses nerfs."

Le FC Nantes devra rebondir à Strasbourg vendredi

Avec cette défaite au Roazhon Park, le FC Nantes n'est plus si loin de la zone rouge. Les Canaris n'ont plus que deux points d'avance sur la 16e place, et devront absolument l'emporter le week-end prochain pour se donner de l'air au classement. Le FCN se déplacera vendredi à Strasbourg, un match difficile face à une équipe strasbourgeoise extrêmement défensive. Pierre Aristouy devra composer sans son attaquant égyptien Mostafa Mohamed, expulsé dimanche soir à Rennes et d'ores et déjà suspendu pour le prochain match des Jaune et Vert.