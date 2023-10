Daniel Riolo s’est encore attaqué à Jean-Michel Aulas, qu'il juge responsable de la situation actuelle de l’OL. L’ancien patron des Gones lui a répondu.

Daniel Riolo : « Le seul responsable de l'état actuel de l'OL, c'est Aulas »

Présent sur le plateau de l'émission « L’After Foot » sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a envoyé une nouvelle pique à Jean-Michel Aulas, unique responsable de tous les maux qui minent l'Olympique Lyonnais depuis l’avènement de John Textor. Bon dernier de Ligue 1 après sept journées, l'OL s'enfonce journée après journée dans une saison 2023-24 terriblement galère.

Administrativement et financièrement, le club lyonnais galère également puisque le principal investisseur menace déjà Textor de se retirer. Selon les informations de L'Équipe, Iconic Sports, société actionnaire d'Eagle Football et co-investisseur de l'OL, souhaiterait déjà se retirer du projet rhodanien. Pour le journaliste sportif, ce naufrage porte le sceau du seul Aulas.

« À Lyon, Jean-Michel Aulas était devenu un problème et ça fait des années (…) Aulas a quand même payé des mecs qui répandaient des fausses informations et qui, à l’arrivée, permettaient d’épargner les vrais responsables ! Et moi, je vous le dis depuis des années : le seul responsable de l'état actuel de l'OL, c’est Aulas ! Il a construit et il a détruit ce club », a écrit l’éditorialiste sur les antennes de la radio métropolitaine. Une accusation qui a fait bondir l’homme d’affaires lyonnais.

Jean-Michel Aulas lance une nouvelle pique à John Textor

Très actif sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a profité de la dernière accusation de Daniel Riolo pour envoyer une nouvelle pique à John Textor, l’homme d’affaires américain auquel il a revendu le club en mai dernier. Répondant à un tweet d’un supporter l’accusant d’avoir fait passer ses intérêts avant ceux de l’OL, l’homme de 74 ans a tenu à se défendre. « Ce n’est pas moi qui ai choisi l’acheteur (Textor). D’autre part, je ne voulais pas rester (à la présidence, NDLR) et c’est l’acheteur qui a souhaité que je reste trois ans... Pourquoi vouloir me salir de 36 ans de succès et bonheur pour l’OL », s’est notamment interrogé Aulas.