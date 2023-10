Alors que l'ASSE reçoit Dunkerque ce mercredi à Geoffrey-Guichard, un dernier point positif est venu réjouir les Verts avant cette rencontre.

ASSE-Dunkerque : Florent Batta va arbitrer la rencontre

C'est un arbitre qui réussit plutôt bien à l'AS Saint-Etienne. Ce mercredi soir, Florent Batta sera au centre du terrain à Geoffroy-Guichard pour diriger le match en retard de la 8e journée de Ligue 2. Une nouvelle positive pour Laurent Batlles et ses hommes. En effet, l'arbitre de 43 ans a arbitré l'ASSE à 9 reprises dans sa carrière, pour un total de 5 victoires, 1 nul et 3 défaites.

Samedi dernier à Troyes, Florent Batta était déjà au sifflet, et les Stéphanois sont parvenus à arracher la victoire dans les dernières secondes de la partie grâce à un coup de tête d'Aïmen Moueffek. Le milieu de terrain marocain pourrait d'ailleurs être titularisé face à Dunkerque après sa bonne entrée en jeu dans l'Aube.

Laurent Batlles s'attend à un bloc bas

Mardi en conférence de presse, Laurent Batlles s'est exprimé sur le prochain adversaire de son équipe. Selon lui, il faut s'attendre à affronter un bloc bas, ce qui rendra la tâche difficle pour ses joueurs. "À chaque fois que les équipes jouent à Geoffroy-Guichard, elles sont assez défensives, avec un bloc bas et en évoluant en transition. Il faut qu’on soit très performants par rapport à ça, mais les joueurs ont des repères. On l’a été sur les trois derniers matchs, il faut rester sur les mêmes bases en restant très solidaires, costauds et concentrés." Pour rappel, une victoire permettrait aux Stéphanois de revenir à un petit point du podium.