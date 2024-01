Après le départ de Gaëtan Charbonnier, quatre autres joueurs pourraient quitter l’ASSE d’ici la fermeture du mercato d’hiver, le 31 janvier.

Mercato : Monconduit, Lobry et Rivera devraient suivre Charbonnier

L’ASSE attend des recrues après Irvin Cardona, mais doit également dégraisser son effectif. Des joueurs en fin de contrat sont sur le départ comme nous l’avions déjà évoqué. Mais depuis le départ de Gaëtan Charbonnier au SC Bastia, la porte est ouverte à quatre joueurs. En plus de Thomas Monconduit, tout proche de rejoindre Valenciennes, et convoité également par Le FC Lorient selon Le Progrès, Victor Lobry, Maxence Rivera et Aïmen Moueffek se rapprochent d’un départ. Le premier est écarté du groupe et était absent lors des deux derniers matchs de Saint-Etienne. Olivier Dall’Oglio lui préfère le jeune Mathis Amougou, joueur de la réserve stéphanoise, dont le début en Ligue 2 (contre Laval (0-0) est très prometteur.

Également en fin de contrat en juin prochain, le deuxième n'a pas de discussions avec la direction de l'ASSE pour prolonger son aventure dans son club formateur, d’après Peuple-Vert. Un club de Ligue 2 est venu aux nouvelles pour Maxence Rivera et des clubs sont en embuscade pour l’enrôler, si les conditions le permettent. L’ASSE refuserait pour l’instant de le laisser partir, mais pourrait accélérer son départ en fin de mercato, si des renforts offensifs débarquent dans le Forez, avant le 31 janvier, selon le journal spécialisé.

Moueffek ne veut pas faire de cadeaux à l'ASSE

Le quatrième départ dans les tuyaux à l’ASSE concerne Aïmen Moueffek. Son cas serait différent de celui de ses coéquipiers. Depuis l’été dernier, la direction lui a transmis une offre de prolongation, mais elle ne lui convient pas. Et depuis c’est le statu quo au niveau des négociations. Du coup, le milieu de terrain envisagerait de partir librement en juin. Selon les indiscrétions de P-V, « les dirigeants stéphanois n’ont pas forcément bien géré le dossier à l’époque ». En plus le Franco-Marocain « estime que les choses n’ont pas été bien faites à l’été et ne compte pas faire de cadeaux à l’ASSE sous prétexte qu’il est formé au club ». Il serait très remonté contre les responsables du club pour son salaire, qui est 3 à 4 fois en dessous de celui de certains de ses coéquipiers, comme le souligne la source.

Le départ d'Aïmen Moueffek se profile

Trois scénarios se présentent pour Aïmen Moueffek cet hiver. Soit l’ASSE lui fait une proposition intéressante qui le pousserait à prolonger son contrat, soit le club lui trouve un point de chute qui lui convienne, soit il part libre à la fin de saison. Et la dernière possibilité se rapproche plus de la tendance actuelle sur l’avenir du N°29 des Verts.