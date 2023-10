Battu par le Stade Rennais dimanche dernier, le FC Nantes se déplace à Strasbourg vendredi avec trois absents d'ores et déjà confirmés.

FC Nantes : Mohamed, Ganago et Centonze absents à Strasbourg

Pierre Aristouy va devoir innover pour son secteur offensif vendredi à Strasbourg. L'entraîneur du FC Nantes ne pourra pas compter sur Mostafa Mohamed, suspendu après son expulsion face au Stade Rennais, ainsi qu'Ignatius Ganago, blessé, et Fabien Centonze toujours pas prêt à revenir. En revanche, Matthis Abline, absent au Roazhon Park suite à une clause dans son contrat, sera de retour pour le déplacement en Alsace, et devrait être titularisé d'entrée.

Après la défaite au Roazhon Park la semaine dernière, le FCN doit absolument se relever pour s'éloigner de la zone rouge. En face, le RC Strasbourg réalise un bon début de saison malgré la défaite contre le RC Lens vendredi dernier, et siège à la 8e place au classement. Un déplacement périlleux qui s'annonce pour les Canaris.

Pierre Aristouy dédramatise la situation

Présent en conférence de presse mercredi, à deux jours du déplacement à Strasbourg, Pierre Aristouy est revenu sur les derniers résultats du FC Nantes, et a tenu à dédramatiser la situation. "Au cours de cette série de matches, il n’y a rien de dramatique ni de particulièrement positif. Nous sommes dans une forme logique. Le coup d’arrêt à Rennes est un fait, maintenant il faut remettre le compteur à zéro." Jusqu'à présent, les Jaune et Vert comptabilisent un total de 2 victoires pour 2 matchs nuls et 3 défaites. Au classement, ils occupent la 13e place de Ligue 1.