Le jeune espoir du Stade Rennais, Matthis Abline, intéresse plusieurs clubs de Ligue 1, dont le FC Nantes, qui aimerait le faire venir en prêt.

Mercato Stade Rennais : Le FC Nantes frappe à la porte pour Matthis Abline

Le jeune attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline, devrait évoluer sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. En effet, le SRFC aimerait prêter sa pépite afin qu'il s'aguerrisse et revienne plus fort l'été prochain. Une perspective qui plairait au joueur de 20 ans, qui étudie déjà les options qui s'offrent à lui. Et plusieurs clubs de Ligue 1 se sont montrés intéressés par ses services.

Comme le révèle Ouest-France ce mercredi, le FC Nantes est en contacts avancés pour boucler son arrivée en prêt avec option d'achat d'environ 6 millions d'euros. Matthis Abline aurait d'ailleurs donné sa priorité aux Canaris, où il retrouverait notamment Quentin Merlin, qu'il a connu au Pôle espoirs de Saint-Sébastien pendant sa formation. Il devrait y avoir une place de titulaire, ou parmi les premiers joueurs à entrer sur la pelouse. Le Havre et le FC Metz sont également intéressés par ses services. En 38 matchs de Ligue 1, il a inscrit trois buts, dont deux lors de son prêt à Auxerre où il a été envoyé en janvier dernier.

Jérémy Doku transféré à Manchester City

C'est la grosse information de cette fin de mercato dans le secteur offensif du Stade Rennais. L'ailier belge Jérémy Doku a été transféré à Manchester City pour environ 60 millions d'euros. Il aura la lourde tâche de remplacer Riyad Mahrez, parti en Arabie saoudite. Les derniers mois du jeune dribbleur en France ont été fantastiques, et s'il continue sur sa lancée, aucun doute qu'il réussira à s'adapter au championnat anglais et au jeu de Pep Guardiola. Lors des deux premières rencontres de la saison, il a réalisé deux énormes prestations, en donnant le tourni aux défenseurs adverses.