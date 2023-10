Après la débâcle du PSG à Newcastle hier soir, lors de la 2e journée de Champions League, Daniel Riolo s'est lâché sur Kylian Mbappé et son hygiène de vie.

Mbappé, « c’est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment »

Kylian Mbappé serait-il en train de devenir l’héritier de Marco Verratti et Neymar reconnus comme de bons vivants ? Alors que l’attaquant de 24 ans ne se trouve pas dans sa meilleure forme en ce moment, Daniel Riolo a révélé mercredi soir sur le plateau de « L’After Foot » que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain commencerait petit à petit à se faire un nom dans la vie nocturne de la capitale française.

« Mbappé, je me souviens de sa phrase contre Neymar (Il faudra bien manger, bien dormir). Cet été, il a fait une préparation moisie. Et quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un peu moins. Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment », a lancé Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sports. Pour l’éditorialiste, le capitaine de l’équipe de France doit faire attention à sa réputation.

Riolo : « Il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui vont lui tomber sur la gueule »

Devenu la risée des supporters anglais après l’humiliation du Paris Saint-Germain sur la pelouse de St James’ Park, Kylian Mbappé a intérêt à faire attention pour la suite avec la réputation de fêtard qu’il est en train de se construire. « C’est plus que problématique. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire à Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui vont lui tomber sur la gueule. Attention à ce qu'il peut devenir ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne cette voie-là. C'est bizarre ce qu'il est en train de devenir. Bizarre ! », a regretté Riolo. Le principal concerné appréciera.