Désireux de s’inscrire sur la durée à l’image de Pep Guardiola à Manchester City, Luis Enrique va devoir convaincre son vestiaire au PSG, où il serait déjà critiqué.

PSG : Le vestiaire critique Luis Enrique sur un point précis

La débâcle du Paris Saint-Germain sur la pelouse de St James’ Park, mercredi soir, face à Newcastle United, continuer de faire parler dans la capitale. Dans son édition du jour, le journal Le Parisien explique ainsi que certains joueurs reprochent à leur entraîneur Luis Enrique le manque d'intensité aux entraînements lors des dernières séances au Campus PSG. Résultat, Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont fait sérieusement bouger par l’équipe anglaise (4-1). Dimanche et lundi, le staff parisien aurait en effet mis l'accent sur la récupération alors que les matchs s'enchaînent.

Sauf que les joueurs sont ressortis du match avec l'impression de s'être « fait manger physiquement. » De quoi faire naître de premiers doutes sur la gestion du staff de Luis Enrique dans l’esprit de certains joueurs. Officiellement, à l'intérieur du club de la capitale, on soutient plus que jamais le technicien espagnol, en étant conscient que le changement de style prendrait du temps à être assimilé et que le visage « agressif et créatif » des Rouge et Bleu était un choix assumé de la direction.

En plus, Kylian Mbappé, le leader de cette équipe parisienne, n’a pas été à la hauteur de l’événement face aux Magpies. Sa préparation physique tronquée et ce nouveau rôle en pointe, où il décroche beaucoup, sont autant d'arguments pour plaider un coup de moins bien passager. Conscient de la complexité de sa tâche, Enrique se serait adressé à ses hommes.

Luis Enrique a parlé aux joueurs du Paris SG

Après le match de la deuxième journée de Ligue des Champions et la défaite face à Newcastle United, Luis Enrique a avoué qu'il ne souhaitait pas parler immédiatement devant son équipe. « Je ne m'adresse jamais à mes joueurs après un match. Les émotions sont trop vives, et je préfère attendre que la situation se calme pour avoir le temps d'analyser. Je ne parle jamais après un match », a déclaré l’ancien coach du Barça en conférence de presse.

Il a finalement parlé à ses hommes le jeudi matin lors de la séance de récupération au Campus PSG. D’après RMC Sports, le successeur de Christophe Galtier a pris la parole devant son groupe, mais son message n'était pas alarmant, plutôt positif, à l'instar de ce qu'il avait fait après la première défaite de la saison contre Nice (3-2). Il a notamment mis en avant les occasions créées par ses joueurs, sans pour autant dévoiler davantage ses intentions pour le prochain match, qui s'annonce très difficile contre le Stade Rennais, dimanche soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1.