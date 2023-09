En quête d’un nouvel entraîneur, l’OM a entamé des négociations avec Christophe Galtier. Mais la concurrence s’intensifie autour de ce dossier.

Mercato OM : Marseille en grande difficulté pour Christophe Galtier

La démission surprise de Marcelino, à la suite d'une réunion tendue avec les supporters, a plongé l'Olympique de Marseille dans la recherche urgente d'un nouvel entraîneur. Le président Pablo Longoria et son équipe travaillent activement dans ce sens et ont identifié leur cible prioritaire. Il s’agit de Christophe Galtier. La connexion entre Marseille et l'entraîneur français n'est plus un secret. Les négociations entre les deux parties ont déjà commencé.

Christophe Galtier n’est pas insensible au projet de l’OM. Le coach de 57 ans, mis en examen après les accusations de racisme à son égard, s’accorde néanmoins un temps de réflexion avant de répondre aux approches marseillaises. L'une de ses principales inquiétudes concerne surtout l'accueil potentiellement hostile qu'il pourrait recevoir à Marseille en raison de son passage au Paris Saint-Germain. Cette situation n’empêche pas d’autres clubs de tâter le terrain auprès de Christophe Galtier.

Naples fonce aussi sur Christophe Galtier

En plus de l'OM, un autre cador européen s’active en coulisses en vue de boucler sa signature. RMC Sport assure en effet que Naples s'est aussi renseigné ces dernières heures sur la situation de Christophe Galtier. Le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, prépare déjà l’après-Rudi Garcia et a jeté son dévolu sur l’ancien entraîneur du LOSC pour le remplacer. Les discussions entre les différentes parties devraient s’instituer dans les jours à venir.

Cette incursion de Naples dans la course à la signature de Christophe Galtier complique ainsi la tâche à l’OM, qui pourrait voir sa cible prioritaire prendre une autre destination. Pour le moment, l’ancien entraîneur du PSG est à l'écoute du marché et a très envie de reprendre du service au plus vite. Reste à savoir quelle sera sa future destination. Une seule chose est certaine, l’OM devra faire preuve de persuasion et rivaliser avec de redoutables concurrents pour tenter de convaincre Galtier de prendre les rênes de son équipe première.