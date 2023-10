Les joueurs du FC Nantes sont à la fête après le succès à Strasbourg. Ce n'est pas le cas d'un certain attaquant, qui doit déclarer forfait pour un mois.

FC Nantes : Marquinhos doit rentrer au Brésil

Un coup de froid au FC Nantes. Après la victoire contre le RC Strasbourg (1-2), le club des Bords de l'Erdre était à la fête. Que ce soit le staff, les habituels titulaires ou les remplaçants. D'ailleurs, ce sont deux joueurs en manque de temps de jeu, Samuel Moutoussamy et Marcus Coco, qui ont été les buteurs du match. De quoi donner lieu à une véritable fédération.

Cependant, une mauvaise nouvelle a jeté un gros coup de froid ce samedi. Absent du groupe contre le RCSA, Marquinhos ne va pas réapparaître de sitôt avec les Canaris. L'attaquant prêté par Arsenal doit déclarer forfait pour un mois. La raison ? Il doit disputer les Jeux panaméricains, qui se dérouleront entre le 20 octobre et le 5 novembre au Chili. Un évènement qui fera suite à la trêve internationale de deux semaines, d'où le mois d'absence. Cela lui permettra d'avoir du temps de jeu avec la sélection brésilienne.

Un retour attendu le 12 novembre, contre le FC Metz

Déjà peu convaincant avec l'équipe de Pierre Aristouy, Marquinhos s'éloigne un peu plus du FCN. Il aura toutefois l'occasion de se rattraper, avec un retour attendu le 12 novembre contre le FC Metz. Entre temps, il sera absent pour les rencontres face à Montpelllier (22 octobre), Lens (28 octobre) et Reims (5 novembre).

Parmi ceux qui pourront « profiter » de son absence, on peut noter Adson et Stredair Appuah. Le premier a fait son retour dans le groupe la semaine passée, et devrait obtenir du temps de jeu lors des matchs cités précédemment. Il est entré en jeu contre le RC Strasbourg, à la place d'un Matthis Abline épuisé. Le second est moins en vue, n'ayant pris part qu'à un seul match (contre 3 pour Adson). Ailier droit tout comme son coéquipier, il pourrait également être une solution pour Pierre Aristouy dans les semaines à venir.