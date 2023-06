En attendant la signature de nouveaux joueurs en renforts dans l’équipe de Pierre Aristouy, le FC Nantes a bouclé une signature en interne.

Mercato : Le FC Nantes offre un premier contrat pro à Stredair Appuah

Joueur des l'équipe des moins de 19 ans du FC Nantes, sous les ordres de Pierre Aristouy, Stredair Appuah a été promu dans l’équipe professionnelle à la suite de son entraineur sur le banc de touche des Canaris. Ce lundi, le FCN lui a offert un premier contrat professionnel selon le club, via un communiqué officiel. « Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Stredair Appuah (18 ans). Il s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Jaune et Vert. Le début d'une nouvelle étape sous la tunique jaune et vert. Avec le numéro 23 sur le dos ! »

Le jeune joueur prometteur a été formé au PSG, mais avait rejoint le FC Nantes en juillet 2021 pour y poursuivre son apprentissage. Grâce à ses prestations remarquables avec les U19, puis la réserve de Stéphane Ziani, il avait fait deux apparitions brèves dans l’équipe d’Antoine Kombouaré. L’ailier gauche avait ensuite pris part aux trois derniers matchs de la saison sous les ordres de son mentor Pierre Aritouy, nommé à la place du technicien kanak, le 9 mai 2023.

Mercato FC Nantes : Stredair Appuah, « c'est la récompense du travail... »

Stredair Appuah se réjouit d’intégrer officiellement l’équipe de Pierre Aristouy, en vue de la nouvelle saison. « Ce contrat professionnel est une grande fierté. C'est la récompense du travail effectué tout au long de cette saison. Ça a été une saison compliquée, mais très enrichissante. J'ai commencé avec les U19 Nationaux, avant d'évoluer ensuite en National 2 puis de terminer avec le groupe professionnel. Pour moi, c'est beaucoup d'émotions que de signer professionnel au FC Nantes. C'est le début d'un long chemin sous ce maillot jaune et vert ! Je suis aussi très heureux de pouvoir évoluer sous les ordres du coach Aristouy, que je connais bien. On a une très bonne relation... » a déclaré le néo-pro.