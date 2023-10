L’histoire d’amour entre le PSG et Kylian Mbappé tire allègrement vers sa fin. L’attaquant de 24 ans discute probablement sa dernière saison sous le maillot parisien. La preuve.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a renoncé à ses primes

Après sept ans de bons et loyaux services, avec notamment le titre de meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé pourrait finalement quitter les rangs du Paris Saint-Germain à la fin de la saison en cours. Libre le 30 juin prochain, le capitaine de l’équipe de France n’a pas encore renouvelé son engagement avec le champion de France en titre. Et d’après les informations du journal L’Équipe, malgré la sérénité de Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien attaquant de l’AS Monaco et la direction du PSG n’ont pas discuté d'une prolongation et le joueur n'a pas non plus fait la promesse de signer un nouveau bail. Pour autant, l’ancien partenaire de Lionel Messi et Neymar ne souhaite pas que le club soit pas lésé au moment de son départ.

Pour contenter tout le monde, une solution aurait donc été trouvée. En effet, le journaliste Abdellah Boulma explique ce samedi qu’avant « de réintégrer le groupe principal en août, Kylian Mbappé avait accepté de renoncer à ses primes (100 M€) s’il décidait de ne pas prolonger son aventure au club. Au début de l’été dernier, le club avait programmé une vente de l’attaquant français autour de 150 M€ d’euros. » Arrivé à l’été 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, le champion du monde 2018 s’apprête donc à quitter le Paris SG et la Ligue 1, même si Nasser Al-Khelaïfi tentera jusqu’au bout de l’en dissuader.

Le PSG ne lâche pas prise pour Kylian Mbappé

Si Kylian Mbappé continue de garder le silence concernant son avenir, la tendance actuelle est plutôt à un départ en fin de saison. Cependant, le président du club de la capitale française veut surfer sur la bonne entente qui règne en ce moment entre les deux parties pour tenter de convaincre l’international français de changer d’avis. D’après L’Équipe, des pourparlers seraient toujours en cours pour trouver un terrain d'entente. L’objectif de Nasser Al-Khelaïfi serait de convaincre de garder Mbappé sur le long terme avec la promesse de bâtir un projet ambitieux autour de lui, comme le recrutement estival réalisé avec de nombreux joueurs français. Suffisant pour le convaincre ?