Très en vue sur la pelouse de son club formateur, Ousmane Dembélé a dévoilé le secret de la victoire du PSG face au Stade Rennais ce dimanche soir.

Ousmane Dembélé : « On a mis beaucoup d'envie »

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est allé s’imposer sur la pelouse du Roazhon Park (1-3) face au Stade Rennais ce dimanche soir. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés avec la manière puisqu’ils ont largement dominé la rencontre. Avec ce succès, le club de la capitale retrouve le podium derrière l’OGC Nice et l’AS Monaco. Insaisissable et passeur décisif sur le premier but du match inscrit par Vitinha, Ousmane Dembélé s’est arrêté au micro de Prime Video pour livrer ses impressions. Pour l’ancien attaquant du Barça, les Parisiens ont mis beaucoup d’envie dans ce match parce qu’il était important de ne pas creuser trop d’écart avec les clubs de devant.

« Après deux matches difficiles à Clermont (0-0) et en Ligue des Champions (1-4) à Newcastle, on se devait de réagir avec cette victoire ici à Rennes. Ce qui a changé ? On a mis beaucoup d'envie dans ce match, on voulait partir avec les trois points avant la trêve (internationale), c'était important de recoller tout en haut du classement, car les équipes commençaient à s'échapper un petit peu. On a mis ce qu'il faut pour avoir les trois points aujourd'hui », a déclaré l’international français de 26 ans avant d’évoquer ses retrouvailles avec le Stade Rennais.

Ousmane Dembélé évoque ses retrouvailles avec le SRFC

Après la victoire du Paris Saint-Germain en Bretagne sur la pelouse du Stade Rennais, Ousmane Dembélé a exprimé ses sentiments après être revenu jouer contre son club formateur. Et comme il fallait s’y attendre, le partenaire de Kylian Mbappé a eu du mal à cacher son émotion. « Mon retour à Rennes ? Très bien, franchement, j'attendais ce moment depuis longtemps et je suis content de revenir ici jouer au Stade Rennais, où j'ai fait ma préformation puis ma formation. C'est toujours aussi bien de venir ici, je suis content, il y a toute ma famille et tous mes amis », a déclaré le protégé de Luis Enrique.